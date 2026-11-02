Santiago tuvo un octubre históricamente lluvioso: Cayeron 11,5 veces más precipitaciones de lo habitual

02 nov. 2026 - 09:25 hrs.

Octubre estuvo marcado por la inestabilidad atmosférica, que dejó importantes precipitaciones en distintas zonas del país, particularmente en Santiago. Por lo mismo, no es casualidad afirmar que se trató de un mes históricamente lluvioso para la capital.

Según datos del meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, las precipitaciones acumuladas durante octubre alcanzaron niveles pocas veces vistos. En total, cayeron 148 milímetros de agua, una cifra equivalente a 11,5 veces el promedio habitual para este mes.

Leyton detalló que el registro contrastó con los 12,9 milímetros que normalmente se acumulan en octubre en la Región Metropolitana.

Mega

Además, este patrón estuvo acompañado de temperaturas por encima de los valores normales. Las mínimas se ubicaron 2 °C por encima del promedio, mientras que las máximas fueron 1,5 °C más altas de lo habitual.

Un comportamiento poco habitual que se vio directamente influenciado por el fenómeno del Súper Niño, que dejará sus efectos hasta marzo de 2027.

Todo sobre Mucho gusto