"Fue terrorífico": Elenco de La Mujer de la Mansión revela extraños sucesos tras las grabaciones

30 oct. 2026 - 13:00 hrs.

Este sábado 31 de octubre, en víspera de Halloween, Mega estrenará La Mujer de la Mansión, su nueva teleserie vertical y la primera de terror.

La nueva producción de MegaShorts nos llevará a la década de los 50, cuando Javiera (Vivianne Dietz) es una joven recién casada con Emiliano (Nicolás Oyarzún), un hombre atractivo y elegante que le propone vivir en la mansión familiar. Pero apenas cruza la puerta, Javiera descubre que en el salón principal cuelga el retrato de Eloísa (Gabriela Labra), la mujer de Emiliano. Un rostro que se parece demasiado al suyo.

Este será el punto de inicio para una trama llena de terror, misterio y suspenso que esta mañana sus protagonistas comentaron en Mucho Gusto.

Mucho Gusto / MEGA

La nueva teleserie de terror de Mega

Nicolás Oyarzún explicó que es muy distinto a la televisión, ya que no existe espacio a la reflexión, pero todo es muy concreto, lo que deja enganchado a los espectadores.

"Rehace su vida junto a Javiera y cuando la lleva a conocer su casa después de la luna de nieve, empiezan a pasar cosas bastante extrañas", comentó Oyarzún, y agregó que granaron en el Círculo Español, un espacio muy frío y oscuro.

Asimismo, Vivianne Dietz comentó que su personaje llega a la casa y de inmediato comienza a sentir cosas extrañas. "Algunos parecen buenos al principio y después no", expresó la actriz.

De igual forma, confesó que "fue terrorífico grabarlo igual; pasaron cosas, hasta el día de hoy no sé si fue el lugar, si fueron mis compañeros actores o la atmósfera que creamos".

Esta afirmación fue apoyada por Gabriela Labra, quien afirmó que el techo era muy alto, el piso sonaba, todo era muy frío y oscuro, dando la sensación de estar en algo tenebroso.

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