¿Sirven los sacos de arena? Experto en emergencias aclara cómo y dónde instalar esta medida por las lluvias

30 oct. 2026 - 12:40 hrs.

Esta mañana, distintas comunas de la región Metropolitana activaron sus planes de emergencia ante las lluvias que se aproximan este fin de semana en Santiago.

Y es que las inesperadas lluvias de hace dos semanas dejaron a comunas como Providencia, Ñuñoa y Las Condes completamente inundadas y con muchas pérdidas en enseres materiales.

Es por esto que cada autoridad de la comuna ha tomado su debida precaución, pero también lo han hecho los particulares con la instalación de sacos de arena para retrasar y evitar la posible entrada de agua.

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¿Sirven los sacos de arena?

Respecto a la instalación de sacos de arena, Michel De L'Herbe, experto en emergencia, aseguró que eran muy útiles, pero también se debían ubicar de buena forma y dependiendo del terreno.

A raíz de esto, Michel explicó que "en una pendiente, con el tema de inclusión o entrada de carros, aquí uno debería poner una barrera para que entre menos acá", y agregó que lo ideal es ponerlo de forma vertical al sumidero.

Asimismo, expresó que los sacos de arena deben ser puestos lo más hacia la vereda posible, ya que en casos de desnivel aumenta la velocidad y el agua, que viene de la calle, va a tender a entrar a estos espacios.

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