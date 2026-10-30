Jaime Leyton alerta sobre lluvias este sábado en Santiago: "No hay espacio para actividades al aire libre"

30 oct. 2026 - 09:20 hrs.

Este viernes el meteorólogo de Mucho Gusto, Jaime Leyton, llegó para hablar sobre el nuevo sistema frontal que llegará a Santiago durante este fin de semana.

Precisamente, el profesional del tiempo partió señalando que algunas zonas de la región Metropolitana tendrán lluvias durante este viernes, pero solo chubascos, nada de tanta preocupación.

Sin embargo, aseguró que "va a ser una jornada incómoda porque vamos a estar con ambiente húmedo y una temperatura bien alta", y es que se alcanzaría una máxima de 25°.

Mucho Gusto / MEGA

¿Cuándo inician las lluvias este fin de semana?

Este panorama cambia completamente para el sábado, día en el que los termómetros bajan a 21° en la máxima y se acercan las precipitaciones.

"Comienza débil y aislado en la mañana; mediodía comienza a aumentar la cobertura espacial de esta precipitación y en la tarde, tipo 4 de la tarde, se hace más regular y aumenta su intensidad", expresó.

En esa línea, comentó que debería durar "en su máxima intensidad desde más o menos las 4 de la tarde hasta las 21 horas, continúa hasta el final de la jornada, o sea, las 24 horas del día sábado; por lo tanto, no hay mucho espacio para hacer actividades al aire libre".

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