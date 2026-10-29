Artistas, panoramas familiares y entradas desde $1.000: Así se prepara la Expo Quillota 2026

29 oct. 2026 - 14:30 hrs.

El alcalde de Quillota, Luis Alberto Mella, entregó detalles de la preparación de la Expo Quillota, que este fin de semana podrá verse por las pantallas de Mega.

Este jueves es la primera jornada del evento de la ciudad de las paltas y chirimoyas, donde 330 expositores esperan con los brazos abiertos a los asistentes. Precisamente, el edil señaló que a la fecha hay más de 20 mil entradas vendidas para estos cuatro días.

Además del escenario principal, donde pasarán artistas de la talla de Franco Simone y Alanys Lagos, habrá otro en el exterior del estadio donde se presentarán más de 400 cantantes.

Mega

El jefe comunal destacó que la Expo Quillota será un panorama para toda la familia, donde incluso se podrá encontrar un planetario para los más pequeños.

¿Dónde comprar entradas para la Expo Quillota?

Por último, Mella recordó que las entradas están disponibles a través de Ticketplus. El valor para el público general es de $7.000, mientras que los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad y los niños de entre 2 y 10 años pueden acceder a una tarifa rebajada de $1.000.

Todo sobre Expo Quillota 2026