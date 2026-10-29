"¿Qué responsabilidad asumió?": Evelyn Matthei arremete contra Kast por polémica de rebajas de condenas

29 oct. 2026 - 13:15 hrs.

La exalcaldesa y excandidata presidencial Evelyn Matthei cuestionó duramente el respaldo del Presidente José Antonio Kast al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y por crímenes de lesa humanidad.

Durante su participación en Mucho Gusto, la también exvocera y ministra señaló que la "cara de pescado" de los secretarios de Estado durante la cadena nacional del Mandatario, daban cuenta de que "estaban cometiendo un error enorme".

Además, sostuvo que durante el discurso, "él (Kast) dice: ‘‘Yo asumo la responsabilidad’. ¿Qué responsabilidad asumió? Si no salió nadie".

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Para Matthei, una de las principales fortalezas que ha tenido el Gobierno son los parlamentarios que han actuado en bloque. Sin embargo, este tipo de actos "los llevan directamente a dividirse entre ellos".

"Algunos que van a creer que tienen que ser leales al Gobierno y otros no. Entonces, uno no entiende", aseveró.

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