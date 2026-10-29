Desempleo en Chile llega al 9,8% y alcanza su nivel más alto en cinco años

29 oct. 2026 - 12:45 hrs.

La economía sigue deteriorándose. El desempleo volvió a subir en el trimestre julio-septiembre de 2026 al llegar a 9,8%, lo que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, esta cifra es la más alta en cinco años, cuando en el trimestre marzo-mayo de 2021 se llegó a 10,0%.

Mientras que se registró una disminución de 1,1% en la cantidad de personas ocupadas y un incremento de 0,3% en la fuerza de trabajo.

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En ese escenario, las personas desocupadas aumentaron 15,3% en doce meses, por el incremento de quienes habían perdido su trabajo (14,4%) como de quienes buscan empleo por primera vez (24,7%).

Otro indicador que preocupa es la tasa de desocupación femenina, la cual llegó al 10,5% con un aumento anual de 1,4 puntos porcentuales. En tanto, entre los hombres llegó a 9,3%, lo que equivale a un incremento de 1,2 puntos porcentuales.

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