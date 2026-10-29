¿Lloverá en Santiago? Este es el pronóstico de Jaime Leyton para este jueves

29 oct. 2026 - 09:05 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para este jueves 29 de octubre en Santiago, donde se amaneció bajo una capa de nubes que hizo temer el eventual regreso de precipitaciones.

Precisamente, el experto señaló que esta jornada contrasta un poco con el miércoles recién pasado, donde los termómetros alcanzaron los 31 °C en algunos sectores de la capital.

¿Llueve este jueves en Santiago?

De acuerdo a Leyton, esta nubosidad propia de la vaguada costera se va a disipar durante la tarde, puesto que comienza a retomarse un entorno de inestabilidad atmosférica para el fin de semana.

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Dicho lo anterior, fue categórico en manifestar que para este jueves no se prevén precipitaciones en Santiago, sino más bien un tiempo estable y saturado de humedad.

En esa misma línea, Jaime Leyton señaló que, en este ambiente brumoso, los termómetros alcanzarán los 22 °C en el centro de la capital.

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