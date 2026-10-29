Alerta en la Región de Coquimbo por dos casos de mordedura de araña de rincón: Uno terminó en muerte

29 oct. 2026 - 09:35 hrs.

Dos casos de mordeduras de araña de rincón mantienen consternada a la Región de Coquimbo. Uno de ellos con consecuencias fatales.

El primer hecho ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando un joven de 26 años falleció tras ser mordido por el arácnido.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, el estado de salud del paciente se agravó hasta desarrollar una falla multisistémica.

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A este hecho se sumó un segundo caso en Ovalle, donde un hombre de 27 años debió ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Provincial de Ovalle.

El joven ingresó con una falla renal grave y compromiso de otros órganos, especialmente el hígado. Debió recibir terapia de reemplazo renal, un procedimiento similar a la diálisis para suplir temporalmente la función del riñón.

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