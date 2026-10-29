¿Cómo reconocer una mordedura de araña de rincón y qué hacer si ocurre?

29 oct. 2026 - 10:10 hrs.

La muerte de un joven de 26 años y la hospitalización de otro de 27 años en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Provincial de Ovalle por mordeduras de araña de rincón han puesto en alerta a las autoridades de la Región de Coquimbo.

Luis Herrada, jefe de urgencia de la Clínica Los Andes, señaló en Mucho Gusto que la mordedura de esta especie de arácnidos es bastante evidente, puesto que deja dos pequeñas heridas, causando dolor, inflamación y enrojecimiento en la zona afectada.

Así puedes identificar una mordedura de araña de rincón

El profesional de salud explicó que, con el paso de las horas, la piel comienza a crecer y también a instalarse una capa morada.

"Cuando la araña muerde, inyecta un veneno que, inicialmente, afecta la piel y luego pasa al torrente sanguíneo, y ahí se da un poco esta fase más compleja de la enfermedad, donde el veneno afecta en particular los glóbulos rojos, y eso hace que muchos órganos del cuerpo dejen de funcionar o funcionen de manera inadecuada", sostuvo.

En ese contexto, Herrada indicó que frente a la mordedura de una araña de rincón es importante acudir de inmediato a un servicio de urgencia. Además, en lo posible, fotografiar el arácnido o recogerla en un recipiente.

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