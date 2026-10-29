No es un homenaje a la Torre de Pisa: Histórico silo de San Felipe preocupa por su pronunciada inclinación

29 oct. 2026 - 10:50 hrs.

Residentes del sector rural de Bellavista en la comuna de San Felipe enfrentan una compleja situación. Hace más de un año, un histórico silo de la década de 1940 evidencia una pronunciada inclinación.

En las imágenes de Mucho Gusto se aprecia el amenazante colapso de este símbolo indiscutido de la época dorada agroindustrial de la zona en el siglo XX.

Su apariencia evoca a la famosa Torre de Pisa de Italia, con la diferencia de que su inclinación no responde a un atractivo turístico, sino a un motivo de inquietud en los vecinos.

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José Manuel Arancibia, secretario del Club de Huasos Bellavista, explicó que el silo "tuvo una fatiga de material, se reventó prácticamente y se asentó sobre la misma base. Entonces se cortó la armadura de fierro y el concreto".

Mientras que desde la Municipalidad de San Felipe informaron que esperan los resultados de expertos para evaluar una eventual restauración o demolición.

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