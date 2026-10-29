Jaime Leyton advierte por lluvias y tormentas eléctricas en dos regiones: Conoce dónde se esperan

29 oct. 2026 - 11:35 hrs.

La inestabilidad atmosférica parece no dar tregua. Y es que todo parece indicar que las precipitaciones y tormentas eléctricas no abandonarán parte del territorio nacional.

De acuerdo al meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, estos fenómenos podrían registrarse en dos regiones durante este jueves 29 de octubre.

¿Dónde lloverá y habrá tormentas eléctricas?

En Mucho Gusto, el experto señaló que el evento ocurrirá principalmente en las regiones del norte, especialmente en Atacama y Antofagasta.

Mega

Se trata de precipitaciones del tipo chubascos y tormentas que comprenderían hasta cercanías de Taltal, al sur de la segunda región.

Respecto de los montos de agua caída, Leyton señaló que se esperan entre 5 y 10 milímetros, que estarán concentrados en un periodo de tiempo breve.

Según advirtió el experto de Megatiempo, está la probabilidad de eventuales remociones en masa, no por ser un evento de características intensas, sino por el tipo y pendiente del terreno.

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