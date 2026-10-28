"¿No tuvieron la visión?": Neme cuestiona a parlamentarios tras millonarias pérdidas en fondos de pensiones

28 oct. 2026 - 14:00 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, se sumó a la discusión por las millonarias pérdidas registradas en los fondos D y E de las AFP.

El comunicador cuestionó a los parlamentarios por no tomar resguardados ante las fuertes caídas de los fondos por inversiones en derivados, afirmando que se han entrampado durante años en discusiones sin establecer estamentos efectivos y que resguarden a los afiliados.

Neme critica falta de resguardo en las AFP

"¿No pensaron en la reparación de cuando se producían inversiones con este nivel de pérdida? Cuando había incluso advertencias de la superintendencia, porque la superintendencia dijo que los swaps eran herramientas muy inestables y que la trayectoria de la tasa de interés en los Estados Unidos podía ser contraria a la que quería el presidente Trump. ¿No se pusieron en esos escenarios cuando se discutió la reforma de pensiones?", sostuvo.

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En esa misma línea, Neme resaltó que hubo un comportamiento corporativo por parte de la AFP, donde se pasó por sobre las advertencias de los propios inversionistas.

Además, mencionó que "tenemos además estas sillas musicales donde una persona que forma parte del negocio de la AFP, luego se pasa a la superintendencia y luego vuelve al negocio, y así vamos y venimos".

"Esta discusión la hemos tenido durante 10 años; tuvimos un movimiento no más AFP, una discusión respecto a una reforma previsional en el gobierno de Sebastián Piñera, una discusión constitucional respecto de los fondos y luego vino una discusión previsional en el gobierno de Gabriel Boric", afirmó.

"Entonces, yo digo, ¿no tuvieron ustedes la visión para poder, de alguna u otra manera, dibujar mejor el mercado de las administradoras de fondos de pensiones para que esto y otras cosas más no volvieran a ocurrir?", planteó.

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