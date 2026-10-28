"Es insostenible su permanencia": Neme exige la salida inmediata de Ministro Rabat por rebaja de penas

28 oct. 2026 - 11:45 hrs.

"Es insostenible su permanencia". Con esas palabras, el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, cuestionó la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de la rebaja de penas a personas condenadas por delitos de violación y abuso sexual contra menores de edad.

El comunicador señaló que políticos nacionales podrán calificar de un escándalo la denuncia en contra del expresidente de Colombia Gustavo Petro por presunto intercambio de contratos estatales por favores sexuales, pero que no se debe olvidar que en nuestro país un secretario de Estado "no lee lo que firma" y deja libertad a reos.

Neme cuestionó continuidad de ministro Rabat

"¿Acá que nos vamos a lavar los dientes con esto? Sí tenemos un ministro de justicia que no sabe lo que firma. Que el ministro Rabat se vaya para la casa, yo se lo digo abiertamente. Es insostenible su permanencia en el Gobierno, es insostenible", aseveró.

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José Antonio cuestionó el respaldo del Presidente José Antonio Kast con el ministro de Justicia ante una falta tan grave, considerando que a Natalia Ducó le solicitó su renuncia "por muchos menos".

"Si a mi escritorio llega una solicitud de reducción de penas adosado con un documento de gendarmería, lo mínimo que uno hace es decir: 'Mira, abusó de 2 menores, dejó embarazada. Es lo peor de la sociedad'", afirmó.

El periodista afirmó que nuestro país está evadiendo la discusión de establecer un tribunal de penas, en especial porque "hemos tenido demasiados problemas con los beneficios carcelarios".

"Les puede dar rabia y picar el cuerpo, háganme trending topic y digan lo que quieran, pero yo no soy el que anda liberando violadores ni extorsionadores del Tren de Aragua", remató.

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