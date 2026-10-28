No era el "mosquito Dembélé": Viral muestra plaga de zancudos durante partido de futbolito en Talcahuano

28 oct. 2026 - 10:00 hrs.

En los últimos días, en las redes sociales han abundado registros que muestran la inusual plaga de zancudos que complican el día a día de vecinos de Talcahuano y Hualpén, en la Región del Biobío.

Durante la mañana de este miércoles, el panel de Mucho Gusto revisó uno de los videos que deja en evidencia la presencia de estos mosquitos.

En el viral aparece un grupo de hombres aplicándose repelente para zancudos antes de comenzar un partido de futbolito en el Gran Concepción y así evitar picaduras.

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La proliferación de mosquitos en distintas zonas de la capital del Biobío está directamente relacionada con las condiciones meteorológicas de las últimas semanas.

En concreto, las lluvias y el aumento de temperaturas propias de la primavera crearon el escenario propicio para el desarrollo de estos enjambres.

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