Jaime Leyton adelanta "día veraniego" en Santiago: Esta será la máxima este miércoles en la capital

28 oct. 2026 - 09:15 hrs.

Luego de días marcados por las intensas precipitaciones que generaron anegamientos y aluviones en comunas del sector oriente de Santiago, la capital espera este miércoles un día completamente "veraniego".

Así lo adelantó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien explicó que la jornada estará marcada por la escasa nubosidad y las altas temperaturas, olvidando por lo menos por hoy la inestabilidad atmosférica.

¿Cuál será la máxima este miércoles en Santiago?

De acuerdo al experto, Santiago despertó con una mínima de 10 °C, la que, con el correr de las horas, alcanzará una máxima de 29 °C en el centro.

Mega

No obstante, en algunos sectores de la zona norte de la Región Metropolitana, particularmente en Lampa, Polpaico y Til Til, los termómetros podrían rondar los 30 °C a 31 °C.

Leyton destacó que hoy será un "día veraniego" en la antesala del nuevo ingreso de vaguada costera pronosticada para el jueves, donde aparece una probabilidad baja de precipitaciones en la precordillera.

Todo sobre Mucho gusto