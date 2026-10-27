Granizada destruyó invernaderos en Maule: Agricultores estiman pérdida del 60% de la cosecha

27 oct. 2026 - 11:40 hrs.

Una intensa tormenta eléctrica acompañada de granizos afectó durante la tarde del lunes al sector de Colín, en la comuna de Maule. El periodista Danilo Villegas recorrió los invernaderos que colapsaron tras el fenómeno que sorprendió a los agricultores.

La granizada dejó graves daños en los cultivos de la zona. De hecho, se estima la pérdida del 60% de la cosecha de tomates, pepinos y morrones.

Los daños representan un golpe importante para los productores, y es que no solo se dañaron campos de cultivos, sino también la infraestructura de trabajo.

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"Perdimos un año completo de trabajo. Van a quedar todas las deudas, porque prácticamente se destruyó todo", expresó José Martínez, uno de los agricultores afectados con los granizos.

La menor producción podría traducirse en aumentos en verduras en las próximas semanas y meses.

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