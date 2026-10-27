Jaime Leyton explica los factores que favorecen los tornados y lanza advertencia para los próximos meses

27 oct. 2026 - 10:55 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó los factores que detonaron el tornado que la tarde del lunes sorprendió a habitantes de la comuna de Requínoa, en la Región de O’Higgins.

Más de 70 viviendas afectadas, dos colegios con diversos daños, árboles y postes de alumbrado público, dejó el fenómeno de categoría 2, asociado a vientos que bordean los 179 y los 217 km/h.

¿Por qué se producen los tornados?

Al respecto, el experto señaló que hay dos factores que provocan estas nubes de tormenta con la inestabilidad suficiente para desarrollar actividad tornádica. "El vapor de agua con la inestabilidad dinámica y el aumento de la temperatura máxima", apuntó.

Mega

En ese sentido, Leyton indicó que hay patrón claro en los fenómenos ocurridos en las últimas semanas, y es que "todos se producen 5-6 de la tarde, un par de horas después de la temperatura máxima".

"¿Qué pasa de aquí a diciembre? Las temperaturas máximas aumentan 5 °C o 6 °C más ahora, y a la vez, se intensifica El Niño, que es la base de este tipo de comportamientos este año", sostuvo.

Leyton afirmó que desde ahora dejaremos atrás los términos de frente o bajas segregadas, y hablaremos de inestabilidad. "Por lo tanto, en la medida en que aumente la temperatura del Pacífico, se intensifique El Niño, va a haber más disponibilidad de agua, de vapor de agua en la atmósfera, y las máximas más altas se suman a la inestabilidad", indicó.

Todo sobre Mucho gusto