¿Lluvia para Halloween? Jaime Leyton advierte por precipitaciones, granizos y tormentas eléctricas en Santiago

27 oct. 2026 - 12:50 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, adelantó que las lluvias, tormentas eléctricas y granizos regresarían a Santiago durante los últimos días de octubre.

De acuerdo con el experto, la Región Metropolitana tendrá una breve pausa en las precipitaciones, por lo menos hasta el jueves 29 de octubre, cuando un nuevo episodio de inestabilidad afectaría la zona central.

Lluvia en Santiago

Los pronósticos prevén que dicha jornada vuelvan los chubascos aislados en el sector precordillerano de la capital. Sin embargo, los días siguientes podrían intensificarse.

Mega

Leyton señaló que el viernes en la tarde volverá la posibilidad de chubascos junto a eventuales tormentas eléctricas en todo Santiago.

El sábado, en tanto, será el peak de este ciclo con la probabilidad de actividad eléctrica, granizos y también tornádica.

"No se descarta la actividad de granizo en las comunas del sector oriente y algunos sectores más en el centro y en el resto del valle. No es un día apto para actividades al aire libre después del mediodía", sostuvo.

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