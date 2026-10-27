Lluvias y granizos afectan la producción de flores en Hijuelas: Estiman pérdidas de hasta un 50%

27 oct. 2026 - 14:30 hrs.

La periodista Darynka Marcic se trasladó la mañana de este martes hasta Hijuelas, en la Región de Valparaíso, para constatar los problemas que enfrenta la producción de flores debido a las constantes lluvias en la zona central.

La comunicadora conversó con Víctor, productor de flores, quien explicó que las precipitaciones y los granizos han afectado la cosecha, provocando una importante disminución en la cantidad de flores disponibles.

Las condiciones meteorológicas también han repercutido en la calidad de las flores, ya que el exceso de agua retrasa la floración o incluso puede detenerla, dando lugar a ejemplares más pequeños y débiles.

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"Es complejo para nosotros", sostuvo el productor, quien estimó que las pérdidas de la cosecha alcanzan el 50%, en una semana marcada por el feriado del Día de Todos los Santos.

Por último, advirtió que las lluvias pronosticadas para los próximos meses podrían saturar los suelos, lo que afectaría tanto el período de siembra como las cosechas posteriores.

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