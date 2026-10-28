Plaga de zancudos en el Gran Concepción: Estas son las razones detrás de la proliferación de mosquitos

28 oct. 2026 - 10:50 hrs.

La masiva presencia de zancudos en distintos sectores del Gran Concepción, Región del Biobío, ha generado complicaciones en residentes. Y es que, en comunas como Talcahuano y Hualpén, han reportado verdaderas plagas de estos mosquitos.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que la inusual presencia de zancudos tiene relación con las condiciones meteorológicas registradas durante las últimas semanas.

Las constantes lluvias, junto con la acumulación de agua y el aumento de las temperaturas, han generado una triada favorable para su reproducción, especialmente en lugares donde existe agua estancada, humedales, canales y otros espacios de agua.

Mega

Solange Jara, directora de Medioambiente de Talcahuano, señaló que han realizado monitoreos en distintos cuerpos de aguas, identificando algunos focos de presencia de larvas de zancudos, principalmente en sectores aledaños al río Andalién.

"Estamos aplicando de manera focalizada y controlada un larvicida de origen natural en base a derivado de la clorofila, que permite actuar directamente sobre la fase del larval de esta especie, evitando que los zancudos lleguen a su estado adulto", sostuvo.

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