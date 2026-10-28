Pese a resolución: Inmobiliaria instala portón que bloquea acceso a playa Las Sirenas en Vichuquén

28 oct. 2026 - 12:25 hrs.

Vecinos de la localidad de Vichuquén están completamente indignados. En marzo de este año se publicó en el Diario Oficial una resolución exenta que indicaba que se iba a facilitar el acceso a la playa Las Sirenas. Sin embargo, lo que se encuentra unos meses después en este lugar es un portón negro y un murallón de piedra.

Residentes se enteraron hace dos años de que los terrenos colindantes con el lago Vichuquén serían utilizados para un condominio de lujo. El sitio fue adquirido por la Inmobiliaria y Hotelería Aquelarre S.A., para construir el proyecto Olivos de Vichuquén.

Desde la municipalidad, entregaron al equipo de Mucho Gusto una declaración escrita donde aseguraron que los propietarios del inmueble ejercieron herramientas legales presentando recursos de reposición y oposiciones a los dictámenes emanados, dejando al expediente en tramitación y análisis de la delegación presidencial provincial.

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Óscar Águila, delegado de la provincia Maule, indicó que la institución decidió "inhibirse con respecto a pronunciarse del recurso hasta que la acción judicial por parte del 4.° Juzgado Civil de Talca".

El equipo de Mucho Gusto tomó contacto con los representantes legales de la inmobiliaria, quienes aseguraron que la playa Las Sirenas no existe. Asimismo, calificaron de excesiva la imposición de un ingreso de siete metros de ancho.

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