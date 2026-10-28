Viajó desde Ñuble para conocer a Neme: La emotiva visita de la fanática que sorprendió a Mucho Gusto

28 oct. 2026 - 16:00 hrs.

Un emotivo momento se vivió la tarde de este miércoles en Mucho Gusto, con la visita de una de las fanáticas más conocidas de José Antonio Neme.

Se trata de Riola Yáñez, quien viajó desde San Fabián de Alico, en la Región de Ñuble, para conocer en persona al conductor y a Karen Doggenweiler, luego de recibir una invitación de ambos animadores.

"Es un sueño cumplido", expresó la mujer al encontrarse frente a José Antonio, quien no ocultó su alegría y la abrazó efusivamente.

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Pero Riola no llegó con las manos vacías. La carismática invitada llevó desde la Región de Ñuble una serie de regalos para los conductores del matinal.

Además, dejó de lado cualquier atisbo de timidez y se animó a bailar una ranchera junto a Neme y Karen Doggenweiler, protagonizando uno de los momentos más alegres de la jornada.

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