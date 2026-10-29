"Me gustaría cantar 4 a 6 horas": Franco Simone adelanta su show en Expo Quillota

29 oct. 2026 - 13:45 hrs.

Desde el día viernes 30 de octubre y durante todo el fin de semana, la Expo Quillota se tomará el prime de Mega con una gran parrilla de cantantes y humoristas.

Franco Simone será el encargado de abrir el evento de la ciudad de las paltas y chirimoyas. Por lo mismo, el vanagloriado cantante italiano visitó el estudio de Mucho Gusto para hablar de sus expectativas en Quillota.

El intérprete de éxitos como "Respiro" señaló que tiene un fuerte vínculo con nuestro país, donde el público conecta con sus canciones.

Mega

"Me gustaría cantar 4 a 6 horas, porque en 54 años tuve tiempo de tener un repertorio muy completo. Vamos a hacer todo lo que quieran", expresó Simone sobre su presentación en Expo Quillota.

Como broche de oro, Franco Simone cerró su participación en el matinal interpretando "Paisaje", su más icónica canción, la cual fue coreada por Neme y Karen.

Todo sobre Mucho gusto