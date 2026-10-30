¿Se sube a la Quinta Vergara? El chiste de Jaime Leyton sobre los hombres que sacó risas en Mucho Gusto
Esta mañana Jaime Leyton se puso la capa de humorista e hizo reír a todo el set de Mucho Gusto con un chiste que muchos no se vieron venir.
Precisamente, estaban hablando sobre el tiempo, la inestabilidad y el fenómeno de "El Niño" cuando el meteorólogo de Mega decidió lanzar un chiste que nadie vio venir.
El chiste de Jaime Leyton
El profesional del tiempo se agarró del típico comentario de que los hombres solo pueden hacer una cosa a la vez para lanzar su comedia.Ir a la siguiente nota
"Multifuncionalmente, el varón es capaz de hacer 3 cosas simultáneamente: Lavarse la cara, mojar el espejo del baño y dejar mojado el piso", dijo, sacando risas a Marianne Schmidt.
Por su parte, José Antonio Neme comenzó a decir "don Jaime a Viña, don Jaime a Viña".
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