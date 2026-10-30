¿Se sube a la Quinta Vergara? El chiste de Jaime Leyton sobre los hombres que sacó risas en Mucho Gusto

30 oct. 2026 - 09:50 hrs.

Esta mañana Jaime Leyton se puso la capa de humorista e hizo reír a todo el set de Mucho Gusto con un chiste que muchos no se vieron venir.

Precisamente, estaban hablando sobre el tiempo, la inestabilidad y el fenómeno de "El Niño" cuando el meteorólogo de Mega decidió lanzar un chiste que nadie vio venir.

Mucho Gusto / MEGA

El chiste de Jaime Leyton

El profesional del tiempo se agarró del típico comentario de que los hombres solo pueden hacer una cosa a la vez para lanzar su comedia.

"Multifuncionalmente, el varón es capaz de hacer 3 cosas simultáneamente: Lavarse la cara, mojar el espejo del baño y dejar mojado el piso", dijo, sacando risas a Marianne Schmidt.

Por su parte, José Antonio Neme comenzó a decir "don Jaime a Viña, don Jaime a Viña".

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