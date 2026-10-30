"Llega el hermanito Martín": Jaime Leyton anuncia en vivo que se convertirá en abuelo
El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, sorprendió a todos esta mañana al revelar que se convertiría en abuelo otra vez.
Precisamente, todo ocurrió cuando se estaba revisando el pronóstico de la zona norte y José Antonio Neme envió un saludo a una querida amiga que vive en esta parte del país.
Aprovechando este mensaje a un ser querido, don Jaime dijo que él también lo quería hacer y era para su hijo Sebastián y su pareja Valeria, quienes serían padres nuevamente, lo que dejó a todos en shock.
Don Jaime será abuelo
"Quiero saludar especialmente a mi hijo Sebastián y Valeria, ¿sabes por qué? Porque van a ser papás nuevamente...", comentó.
Ante esto, José Antonio Neme y Marianne Schmidt explotaron en felicidad y comenzaron a cantar "viejito, viejito bueno".
"Ahora le vamos a decir el 'tata', no porque esté viejo don Jaime, sino porque ya es abuelo, un abuelo joven", comentó Neme, algo que Leyton confirmó y dijo "sí, Baltazar, Vicente y llega el hermanito Martín a este mundo prontamente".
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