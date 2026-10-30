Corte Suprema ordenó la demolición: "Toma VIP" construida a orillas del lago Villarrica será desalojada

30 oct. 2026 - 10:50 hrs.

La Corte Suprema respaldó la sentencia de la Municipalidad de Pucón, quienes decidieron demoler las construcciones emplazadas en el sector del Delta del Trancura, a orillas del lago Villarrica.

Estas edificaciones fueron calificadas como "Toma VIP", ya que se trata de un sector donde las casas construidas, en su mayoría, son de veraneo o descanso.

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La denuncia ciudadana inició un debate que evolucionó en una fiscalización de construcciones y resguardo ambiental, ya que está emplazado en un humedal.

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Aceptan demolición de "Toma VIP"

La Corte Suprema tomó conocimiento de esta situación judicial en abril y terminó fallando en contra de los propietarios de la zona, aceptando la decisión de la Municipalidad de Pucón.

El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, valoró la decisión, ya que permite "resguardar y proteger el mayor patrimonio que tiene la comuna, que son sus recursos naturales; en especial cuando estamos hablando de humedales... poder resguardar el humedal Delta del Trancura significa poder cuidar y pensar en el futuro, cuidando nuestros recursos naturales y logrando la preservación y el cuidado medioambiental".

Asimismo, la abogada de los propietarios, Bernardita Hiriart, comunicó que las instalaciones se retirarán en los próximos días y se trasladarán a "cabañas modulares", todo en un plazo máximo de 45 días.

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