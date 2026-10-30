Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Corte Suprema ordenó la demolición: "Toma VIP" construida a orillas del lago Villarrica será desalojada

  • Por Matías Rivera

La Corte Suprema respaldó la sentencia de la Municipalidad de Pucón, quienes decidieron demoler las construcciones emplazadas en el sector del Delta del Trancura, a orillas del lago Villarrica. 

Estas edificaciones fueron calificadas como "Toma VIP", ya que se trata de un sector donde las casas construidas, en su mayoría, son de veraneo o descanso. 

Lo más visto de Mucho Gusto

La denuncia ciudadana inició un debate que evolucionó en una fiscalización de construcciones y resguardo ambiental, ya que está emplazado en un humedal. 

Toma VIP del Lago Villarrica
Mucho gusto / MEGA

Aceptan demolición de "Toma VIP"

La Corte Suprema tomó conocimiento de esta situación judicial en abril y terminó fallando en contra de los propietarios de la zona, aceptando la decisión de la Municipalidad de Pucón. 

Ir a la siguiente nota

El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, valoró la decisión, ya que permite "resguardar y proteger el mayor patrimonio que tiene la comuna, que son sus recursos naturales; en especial cuando estamos hablando de humedales... poder resguardar el humedal Delta del Trancura significa poder cuidar y pensar en el futuro, cuidando nuestros recursos naturales y logrando la preservación y el cuidado medioambiental".

Asimismo, la abogada de los propietarios, Bernardita Hiriart, comunicó que las instalaciones se retirarán en los próximos días y se trasladarán a "cabañas modulares", todo en un plazo máximo de 45 días. 

Todo sobre Mucho gusto

Leer más de

Minuto a minuto