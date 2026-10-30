Otro fin de semana con lluvias: ¿A qué hora inician las precipitaciones en Santiago?

30 oct. 2026 - 09:30 hrs.

Santiago está sufriendo los efectos del fenómeno de "El Niño" y recibe lluvias en épocas que la mayoría de los capitalinos no esperaría.

Por lo mismo, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, llegó hasta el set de Mucho Gusto para hablar sobre las precipitaciones que se registrarán este sábado en la región Metropolitana.

Cabe destacar que Leyton descartó lluvias para este viernes en Santiago, a excepción de ciertas zonas, pero de forma muy aislada y nada intensa.

Mucho Gusto / MEGA

¿A qué hora inician las lluvias en Santiago?

El meteorólogo partió diciendo que las lluvias este sábado "comienza débil y aislado en la mañana; mediodía comienza a aumentar la cobertura espacial de esta precipitación y en la tarde, tipo 4 de la tarde, se hace más regular y aumenta su intensidad".

En esa línea, comentó que debería durar "en su máxima intensidad desde, más o menos, las 4 de la tarde hasta las 21 horas y continúa hasta el final de la jornada, o sea, las 24 horas del día sábado; por lo tanto, no hay mucho espacio para hacer actividades al aire libre".

De igual forma, aseguró que Santiago tiene un riesgo moderado de remociones, pero las zonas que fueron afectadas en previos sistemas frontales deben tomar las precauciones necesarias, ya que se pueden reactivar.

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