¿Habrá que sacar el paraguas? Jaime Leyton adelanta qué día regresan las lluvias a Santiago

02 nov. 2026 - 10:15 hrs.

Este lunes el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, abordó la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago durante esta primera semana de noviembre.

El profesional del tiempo partió señalando que este lunes vamos a tener sol con nubosidad en la capital, aunque no se descarta la probabilidad de precipitaciones.

¿Cuándo llueve en Santiago?

"En la tarde se logra algo de inestabilidad y nos deja con estos chubascos débiles, ocasionales y aislados", detalló Jaime Leyton, destacando que no es de tanta preocupación.

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Aunque el martes el panorama cambia con la llegada de un nuevo sistema frontal. De hecho, se comenzará la jornada con precipitaciones que se incrementarán con el transcurso del día y que declinarán durante la noche.

"Vamos a tener precipitaciones desde la parte sur de la región de Coquimbo hasta la región de la Araucanía y Los Lagos", destacó.

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