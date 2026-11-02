Morosidad en pago de contribuciones supera niveles de la pandemia: Más de la mitad no está al día

02 nov. 2026 - 13:15 hrs.

La morosidad en el pago de contribuciones de bienes raíces alcanzó niveles superiores a los registrados durante la pandemia del Covid-19, en medio de un complejo escenario económico.

Según cifras de la Tesorería General de la República (TGR), obtenidas por Diario Financiero, muestran que a junio de este año, más de la mitad de las propiedades registran atrasos en sus pagos, mientras que la deuda acumulada alcanza a los US$ 480 millones.

Al cierre del primer semestre, el organismo cursó 8,5 millones de cargo por contribuciones, de los cuales 3,3 millones permanecían impagos. Esto representa un 39,3% del total, proporción que supera a la registrada en 2021.

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Los números por morosidad por este impuesto territorial se vuelven aún más críticos al ver que 1,9 millones de propiedades registran deudas, equivalente al 50,5% del total.

En términos monetarios, las contribuciones adeudadas alcanzaban aproximadamente US$ 480 millones, que representan un 28,7% de los montos girados por Tesorería.

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