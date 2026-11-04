Familias de Petorca deben cruzar peligroso puente para ir al colegio y al médico

04 nov. 2026 - 12:45 hrs.

Una compleja realidad viven familias en el sector de Pedernal, en la comuna de Petorca, Región de Valparaíso, quienes deben cruzar un puente en deplorables condiciones, poniendo en riesgo sus vidas.

Con más de 517 milímetros de agua caída en la zona con los temporales, el río Pedernal volvió a correr con fuerza, obligando a los habitantes a utilizar una estructura construida por los propios vecinos.

Andrés Gallardo, profesor del colegio de este sector rural, relató que menores de edad y adultos mayores tienen como única alternativa transitar por el débil puente para llegar a sus estudios y atenciones médicas.

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Desde la Municipalidad de Petorca reconocieron el deterioro que presentan estas y otras pasarelas de la comuna y señalaron que están gestionando financiamiento para repararlas.

En el caso particular de Pedernal, indicó que se trata de un paso informal que está afuera de las obligaciones públicas. No obstante, comprometieron la construcción de un paso con vigas de metal.

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