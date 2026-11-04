"Camila se merecía mucho más seguir que yo": La confesión de Tom Brusse sobre su eliminación

04 nov. 2026 - 19:10 hrs.

En el más reciente capítulo de El Ex-tendido, Tom Brusse reveló que no habría querido continuar en Volverías con tu ex? 2 a costa de Camila Nash, ya que consideraba que ella merecía mucho más seguir en el reality.

El marroquí reiteró que durante el encierro no estuvo en su mejor momento, por lo que habría sido injusto continuar en el programa. En esa línea, afirmó que "Camila se merecía mucho más seguir que yo".

¿Olvido o amor?

Asimismo, Brusse señaló que la chilena tomó la decisión correcta al escoger el olvido y aseguró que él no habría podido tomar una decisión diferente por respeto a ella.

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"Yo le hubiera preguntado a Tonka Tomicic si se podía cambiar, porque no me hubiera gustado seguir y que Camila se fuera a la casa, porque sé que ella lo necesitaba más que yo", enfatizó.

"Ella lo daba todo, yo no, entonces merecía estar ahí en Volverías con tu ex? 2", sentenció.