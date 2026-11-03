Tensiones, llantos y un duelo de eliminación marcarán un capítulo con grandes cambios en VCTE2

03 nov. 2026 - 11:00 hrs.

Esta noche, en el capítulo 86 de ¿Volverías con tu ex? 2, habrá un infartante duelo de eliminación y un drástico cambio en el reality que marcará el rumbo de todos los participantes para siempre. La jornada tendrá tres frentes: la definición del duelo, el desahogo de Faloon Larraguibel y la ceremonia en la que cada participante deberá decidir con quién quiere llegar a la final.

Camila Nash y Tom Brusse perderán duelo de eliminación

Todo iniciará con el duelo entre Tom Brusse y Camila Nash versus el trío de Luis Mateucci, Nicole "Luli" Moreno y Bárbara Muriel. Antes del duelo, Tom le dedicará lindas palabras a Camila: "La quiero mucho, pero prefiero verla feliz con otra persona porque yo sé que no la voy a hacer feliz". Por su parte, Luis Mateucci tendrá que decidir con quién competirá, si con Luli o con Bárbara. El argentino, a petición de Bárbara, competirá con ella, pues la argentina se lo pedirá para poder "eliminar ella misma" a Camila Nash, con quien tiene una fuerte enemistad.

Tonka Tomicic tendrá que frenar en seco grave discusión entre Luli y Bárbara

Tras ver a su trío triunfar, Nicole Moreno felicitará a Luis y Camila por su rendimiento y dejará fuera a Bárbara. "Nicole nunca felicita a Bárbara", comentará Tonka, evidenciando la mala onda entre las compañeras de equipo.

Volverías con tu ex? 2 / Mega

"Nicole es una malagradecida porque yo acá vine a defender al equipo entero. Esta semana voy a estar toda la semana en el banco, y te lo juro acá. No sabes sumar", le dirá Bárbara enojada. "Prefiero eso a… en frente de todos. ¡Qué vergüenza!", le recriminará Luli por sus momentos íntimos en el resort. "Si vos tenés esas limitaciones para las expresiones de amor es problema tuyo, de tus limitaciones mentales", le devolverá Muriel. "¿Y tú cuántos hombres llevas en la casa?", preguntará Nicole con ironía y desdén.

Tonka Tomicic tendrá que intervenir y frenará en seco la discusión entre las ex de Mateucci: "Están llevando la conversación y la pelea a un lugar súper innecesario. Nicole, Bárbara, respeto. Fíjense muy bien en las discusiones y hacia dónde llevan sus problemas, cómo discuten y los argumentos que utilizan".

Faloon tendrá potente desahogo tras seguidilla de discusiones con Rai

Faloon se desahogará con Austin Palao sobre cómo se siente en el reality: "No duermo, tengo insomnio, el estrés. Me puse muy mal antes de entrar acá y acá igual no lo he pasado del todo bien. ¿Por qué m… me metí aquí? Yo sabía, yo sentía que él iba a hacer eso conmigo, que al final iba a terminar destruyéndome más yo misma". En la misma línea, agregará: "Yo digo, sigo avanzando aquí y me vuelvo más loca, me siento como una loca, como una estúpida, me voy a volver más loca, me siento muy débil. Antes era una mujer fuerte que no le pasaba nada, que no lloraba".

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"No es que seas loca, es que es difícil", tratará de consolar Austin. "Yo sentí que Rai hizo más show que lo que yo estaba sintiendo. Entonces eso, pensar en mí antes de hacer las cosas. Si haces las cosas por querer ser gracioso, sabiendo que a tu pareja le va a molestar, es porque en cualquier otro escenario lo va a hacer", sincerará, y agregará que está muy cansada de los problemas que ha tenido con Raimundo Cerda.

Drástico cambio en ¿Volverías con tu ex? 2 afectará a los participantes

Más tarde, Tonka Tomicic llegará al resort con una noticia drástica que cambiará el rumbo de los participantes. "Han sido meses donde han tenido que enfrentar su pasado, tratar de recomponer esa relación que tuvieron alguna vez con sus ex amores e incluso abrirse a la posibilidad de encontrar un nuevo dueño o dueña de su corazón. Hoy, los tríos y parejas que han marcado esta aventura terminarán y daremos paso a nuevas alianzas. Hoy deberán comprometerse con aquella persona con la cual quieren llegar al final de esta experiencia", explicará la animadora.

Los primeros en tomar la decisión serán Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta. "¿Volverías con tu ex para continuar esta aventura a su lado?", preguntará Tomicic a Guarén. "A lo largo del tiempo me he dado cuenta de que no me he abierto a conocer a otra persona, me siento cómoda contigo, compitiendo contigo. Prefiero mil veces seguir peleando antes que conocer a otra persona en esta experiencia. Sí volvería con mi ex para seguir esta experiencia", sincerará Guarén. "Con el transcurso de las semanas y meses me di cuenta de que no te cambiaría por nadie y que quiero seguir esta experiencia contigo y que la terminemos juntos y lleguemos hasta el final", corresponderá Nicolás. Finalmente, ambos se prometerán protección y empatía.

Por el contrario, Luis Mateucci rechazará seguir con Nicole "Luli" Moreno y Bárbara Muriel. Manuel González y Noelia Márquez también se separarán, al igual que Austin y Flavia. Por su parte, Estefi Marquis elegirá olvidar a Kaoto y continuar como dupla de Mariano Brozincevic.

Faloon no podrá más y romperá en llanto en plena ceremonia de cambio de duplas

Mientras todo ocurra, Faloon Larraguibel llorará desconsoladamente porque siente que Raimundo no toma en cuenta sus sentimientos ni las cosas que le duelen. El llanto será tal que deberán aislarse de la ceremonia. "Solo te quiero a ti, que nunca se te olvide eso, vamos a salir de esto, nos vamos a hacer más fuertes, mucho más fuerte de lo que alguna vez fuimos. Te he respetado siempre", le dirá Raimundo. "Es lo que menos siento de ti", dirá ella entre lágrimas.

Minutos después, tendrán que tomar su decisión sobre seguir juntos o tomar caminos separados. "Yo no dejaría irse por la borda una relación que realmente fue mucho más que esto que ha pasado acá. Somos reales, es algo que estamos sintiendo y se nos pasa la cuenta. Quiero invitarla a que confíe en mí y entiendas que eres la única mujer que tengo en mis ojos en este minuto", le expresará Raimundo Cerda. "Me han afectado muchas cosas, sí he perdido la confianza en Rai, poner a otras personas por encima de mí me afecta mucho", confesará Faloon.

Volverías con tu ex? 2 / Mega

"¿Pesa más el dolor que lo que los une a ustedes como pareja?", preguntará Tonka Tomicic para hacerlos reflexionar. "Ahora como estoy, claro que pesan más esas cosas porque uno cuida a la pareja, uno siente o piensa 'esto quizás le puede molestar a ella, o le puede hacer un poco de daño, poner más insegura', como que uno se pone en el lugar del otro y siento que no lo han hecho conmigo. No hago cosas que a él le puedan afectar o insegurizar, entonces que se me devuelva de esa manera no me gusta y me daña… He visto a otra persona", dirá Faloon decepcionada.

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