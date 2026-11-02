Participantes de Volverías con tu ex? 2 tendrán emotivas conversaciones con sus familiares

02 nov. 2026 - 12:50 hrs.

En el capítulo 85 de ¿Volverías con tu ex? 2, los padres de los participantes se hicieron presentes en el reality a través de emotivas videollamadas e, incluso, con una visita al resort. El reality conducido por Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez terminará con los participantes llorando a mares.

Nicole Moreno presentará a su pololo español, Manu González, a su madre y ella lo aprobará.

Luego llegará Tonka Tomicic con una de las actividades más emotivas hasta ahora: videollamadas con sus padres. La primera en acceder será Nicole "Luli" Moreno, quien hablará con su madre, María Angélica. "¿Te acuerdas lo que hablamos antes de ingresar al programa? Que tienes que disfrutar, vivir esta experiencia, ser feliz, ser tú. Sé que te ha costado adaptarte porque eres muy sola, pero es tiempo de vivir tu vida, nadie la puede vivir por ti, tienes permiso", le aconsejará María Angélica a su hija.

Nicole aprovechará de contarle sobre su relación con el español Manu González: "Es un chico muy lindo, me gusta mucho, es guapo. Me fue conquistando de a poquito con detalles muy importantes para mí, que valen más que un Ferrari". Su mamá le recomendará no tomarse las cosas de forma tan grave: "Están recién conociéndose, No te molestes por cosas tan simples, hay cosas peores, si se están conociéndose, cómo vas a ser tan estricta en todo".

Volverías con tu ex? 2 / Mega

Para hacerlo oficial, Manu se sumará a la videollamada. "Tiene una hija encantadora, una mujer de pies a cabeza, elegante, educada, respetuosa, estoy muy agradecido de haberla conocido", le dirá el español, y María Angélica lo aprobará de inmediato. "Lo único que te puedo pedir es que cuides a mi hija", le dirá la progenitora de la campeona fitness. "Me siento muy orgullosa de Nicole. Ella tiene una historia que le ha costado salir adelante, pero todo lo que ella ha obtenido a día de hoy ha sido por su esfuerzo, es una mujer guerrera, ha pasado por mil cosas pero siempre sabe levantarse", cerrará María.

Luis Mateucci romperá en llanto al recordar a su madre

Luis Mateucci será el segundo en pasar. Llegará muy emocionado tras ver a la madre de Nicole, porque recordará y anhelará recibir un consejo de su madre, quien falleció de cáncer en 2015. "En esa pantalla va a aparecer una persona muy importante para ti, ¿imaginas quién es?", preguntará Tonka. "No. En la otra actividad dijimos que esperaba todavía esos mensajes (de mi madre). Yo lo tengo reasumido, pero hay días y días, y hay días en que yo también quiero que aparezca mi mamá. Estoy cansado muchas veces de ser el que parece que se la aguanta todas, que lo aguanto y lo sé, pero también necesito ese consejo que solo ella me podría dar", sincerará entre lágrimas Luis.

"Me encantaría que fuera un milagro y apareciera tu mamá en pantalla, lo mismo que deseas tú en el fondo de tu corazón, no podemos traer a tu mamá, pero sí vamos a traer a tu segunda mamá", consolará la animadora, e iniciará la videollamada con Marta, la tía abuela de Luis.

En este sentido, su tía abuela llorará con él. "Estoy extremadamente emocionada de verte. Sabes que te amo, lo que sos para mí, te quiero ver contento, te quiero ver feliz, quiero sepas que no estás solo y nunca vas a estar solo, que yo y todos vamos a estar con vos. Sé que mami no está más, pero quiero sepas lo que somos para vos: amor, contención, que sepas lo importante que sos para nosotros. Seguro que no soy mami, pero Luis, amor mío, tesoro mío, te abrazo, no estés triste, porque mami no está triste", serán las palabras que le dedicará Marta a su sobrino.

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Sé que están pendientes de mí todo el rato, son la mejor familia que me pudo haber tocado, la mejor del mundo. Gracias por estar siempre, en mis mejores y peores momentos. No estoy mal, es una situación especial que sabes que me toca una o dos veces al año y siempre estás para eso, mi abuela también, mi primo, mi hermano… Los amo con todo mi corazón. Lamentablemente no está ni para mí ni para ustedes, hay momentos en que sí la necesito, y sé que vos, mi hermano necesitamos las palabras de ella que eran únicas", confesará el argentino. Mientras, en el living, los demás participantes estarán viendo el momento emocionados, llorando también.

Cuando Tonka le cuente a Marta que Luis encontró el amor, la emoción será total. "Sinceridad por sobre todo, que lo respete, lo cuide y lo mime, necesita mucho, porque nos tiene a todos muy lejos y está muy solo y se aferraría demasiado a vos, no le falles por favor". Y en la misma línea, pedirá lo que toda abuela quiere: "De todo corazón, ya empecé a quererte, seguro van a estar bien, y saben qué, un bebé, pronto, y después lo traes a Marco Juárez para que la tía lo malcríe".

Papás de Guarén tendrán una emotiva conversación con Nicolás Solabarrieta

Guarén también recibirá una videollamada de sus padres, Ricardo y Ximena, a quienes les contará que con Nicolás ya no siguen juntos, pero que hoy es una gran compañía para ella. "Fue muy linda la historia de ustedes, en un reality, y fue un amor de verdad. Cuando saliste nos dimos cuenta de que era verdad y lo incluimos. Lo que tú has hecho está bien, como has enfrentado esta crisis que han tenido y lo valoro mucho de ti y de él, porque mantienen un respeto y eso es bonito", dirá su padre.

"Nicolás siempre está en nuestro corazón porque él siempre te ha cuidado, te ha querido mucho. Con nosotros fue una persona muy amorosa, compartimos situaciones muy lindas y eso siempre lo vamos a agradecer, así que aprovecho de mandarle un besito a Nico", añadirá la mamá de Guarén.

Luego Solabarrieta se sumará a la videollamada: "Les mando un beso muy grande, nosotros estamos muy bien, superamos nuestros problemas más grandes y ustedes saben que siempre la voy a querer muchísimo y la voy a cuidar". "Qué bueno Nico, porque nos dolía cuando tú estabas mal y cuando ella estaba mal", confesará Ricardo, su exsuegro.

Volverías con tu ex? 2 / Mega

"Tú sabes el cariño que te tenemos, siempre estás en nuestro corazón porque siempre has cuidado y querido mucho a la Vale, cuando has estado acá lo hemos pasado increíble. Realmente han sido momentos muy bonitos y me emociono también porque te echamos de menos en muchas cosas, así que estoy feliz de que se traten con respeto, que se cuiden, sean excelentes amigos. Todas las cosas pasan por algo, la vida tiene vueltas, yo creo que mientras mejor estén entre ustedes y no tengan cosas pendientes, va a ser maravilloso", le dirá Ximena.

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