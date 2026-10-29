"Mi familia te odia, mis amigas te odian": Camila Nash finalizará su historia con Tom Brusse

29 oct. 2026 - 10:26 hrs.

Esta noche, en el capítulo 83 de Volverías con tu ex? 2, una nueva fiesta en la Cabaña de las Tentaciones desatará las pasiones de los participantes. La jornada tendrá un momento clave: la tensa y definitoria conversación entre Camila Nash y Tom Brusse.

El episodio comenzará con la fiesta en la Cabaña de las Tentaciones, donde los participantes realizarán distintas dinámicas pasionales: comer frutillas con chocolate en pareja y escuchar los piropos que los hombres dediquen a su pareja o ex. Finalizada la fiesta, los animadores Yamila Reyna y Daniel Valenzuela determinarán que Faloon y Rai, Kaoto y Bárbara, y Camila Nash con Tom Brusse se quedarán a dormir en la Cabaña.

Antes de dormir, Camila Nash tendrá una reveladora conversación con su ex, Tom Brusse. Le dirá que, tras realizar actividades sensuales con él, se dio cuenta de que ya no siente nada y que le resulta muy difícil soportar su personalidad ahora que ya no lo ama: "Nosotros no tenemos ni un p… feeling, cada día que pasa me doy cuenta y me pregunto cómo pasó. Nosotros no tenemos nada que ver, de verdad, mi familia te odia, mis amigas te odian".

Volverías con tu ex? 2

"Tú y yo no tenemos nada que ver, eso es cierto", admitirá Tom, y le dirá que no le interesa que su familia le odie. "Un pedacito (de la relación) fue bonito, el 70% fue una m… La primera etapa, antes de que me pusieras el cuerno, hasta ahí estuvo bonito, de ahí en adelante fue pura m… que tuve que arrastrar. Y hoy obviamente tengo mucha menos paciencia porque ya no me gustas, no me provocas nada, entonces aguantar tu mal carácter no sintiendo nada por ti me es complicado, se me hace una carga bien pesada", añadirá Camila.

La conversación de Faloon Larraguibel y Rai Cerda

Por su parte, Faloon y Rai también tendrán una conversación mucho más calmada y menos arrebatada que las anteriores, en la que reflexionarán sobre sus discusiones. "¿Por qué peleábamos afuera tanto, sin motivo alguno? ¿Por qué nos distanciamos si podíamos estar cerca?", preguntará Cerda. "Tú sabes que pasaron otras cosas, gente que se metió", le señalará la rubia. "¿Pero tanto puede influir en una relación de dos personas que se aman que se metan otros?", preguntará el joven de 27 años. "Porque yo no lo podía controlar, en ese minuto sí me importó eso… Los límites que pusiste tú no fueron los que yo necesitaba", confesará la figura televisiva. “Démonos cuenta de lo que está pasando, al nivel que hemos llegado, al nivel de la discusión cuánto ha escalado, ¿bueno?”, tratará de conciliar Cerda.

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