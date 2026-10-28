Karol Lucero lanzó irónica respuesta a Faloon Larraguibel y ella lo frenó en seco: "Mira dónde quedaste..."
En el capítulo 82 de Volverías con tu ex? 2, Karol Lucero y Faloon Larraguibel tuvieron un tenso, pero chistoso, cruce frente a todos.
Todo comenzó cuando Camila Nash aseguró que Rai Cerda tenía una personalidad completamente diferente, desde que llegó su expareja.
El animador de la actividad se rió y quiso preguntarle al ingeniero si eso era cierto: "Desde esa seriedad que estás tratando de forzar, descontractúrate mejor".
El comentario de Faloon Larraguibel
Lo anterior no le gustó para nada a Faloon Larraguibel y frenó en seco a Karol Lucero: "No lo agarres para el leseo ¿Para qué lo estás agarrando para el leseo?".
Sin embargo, ella no se esperaba la respuesta de vuelta de su expareja: "Faloon, yo ya no sigo tus órdenes, hace más de 12 años".
Pero la animadora volvió al ataque y le lanzó un tenso comentario: "Y mira dónde quedaste... si tú me tiras una, yo te tiro tres".
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