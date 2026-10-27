"Me mandé el cag... más grande": Karol Lucero impactó con confesión sobre su quiebre con Fran Virgilio

27 oct. 2026 - 23:49 hrs.

En el capítulo 81 de Volverías con tu ex? 2, Karol Lucero reveló antecedentes inéditos de su quiebre matrimonial con Fran Virgilio.

Todo comenzó cuando Nicole Moreno le preguntó a la nueva visita cuál era su situación amorosa actual: "Estoy soltero hace un año, no por elección, por una muy mala elección en realidad".

Posteriormente, contó que no se ha involucrado con nadie hace un buen tiempo: "Llevo un año durmiendo solo, entonces quiero ver ahí que pasa, ha sido un proceso duro, justo pasó un año desde que me mandé el cag... más grande... pareciera que soy el único".

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de Karol Lucero

Más tarde y en conversación con Rai Cerda, Karol Lucero habló más sobre su polémica infidelidad: "Soy culpable de ser un hue... caliente, me declaro culpable, me separé hace un año, mandándome otro cag...".

Tras lo anterior, el ingeniero le preguntó si había sido un error o una elección haberse involucrado con otra persona estando casado: "Una muy mala decisión que tomé, tiré por la borda 8 años de relación".

Finalmente, hizo un mea culpa sobre sus relaciones pasadas: "Son patrones que uno va cometiendo durante su vida, por ejemplo, con Faloon o mis exparejas, el culpable siempre fui yo, ellas son súper buenas personas".