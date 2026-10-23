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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 80: La actividad sobre los mensajes anónimos causó polémica

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González y Nicole Moreno tuvieron una romántica cita que casi termina con un momento fogoso.

Austin Palao le pidió a La Guarén que averiguara qué le había pasado a Noelia Márquez, pues notó que estaba muy enojada con él.

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En una conversación fuera de contexto, Luis Mateucci aseguró que Nico Solabarrieta habló mal de Luis Jiménez, en temas futbolísticos.

Volverías con tu ex? 2

La revelación de Faloon Larraguibel

Yamila Reyna y Daniel Valenzuela llegaron a la casona para leer los mensajes anónimos que han dejado los participantes.

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Cuando la tensión empezó a subir, Faloon Larraguibel aseguró que la familia de Luis Mateucci tuvo que pagar para que él pudiera salir del colegio.

Finalmente, Rai Cerda le pidió a su expareja que conversaran de forma pasiva, pero ella se resistió.

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