Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 80: La actividad sobre los mensajes anónimos causó polémica

23 oct. 2026 - 00:29 hrs.

En el capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González y Nicole Moreno tuvieron una romántica cita que casi termina con un momento fogoso.

Austin Palao le pidió a La Guarén que averiguara qué le había pasado a Noelia Márquez, pues notó que estaba muy enojada con él.

En una conversación fuera de contexto, Luis Mateucci aseguró que Nico Solabarrieta habló mal de Luis Jiménez, en temas futbolísticos.

Volverías con tu ex? 2

La revelación de Faloon Larraguibel

Yamila Reyna y Daniel Valenzuela llegaron a la casona para leer los mensajes anónimos que han dejado los participantes.

Cuando la tensión empezó a subir, Faloon Larraguibel aseguró que la familia de Luis Mateucci tuvo que pagar para que él pudiera salir del colegio.

Finalmente, Rai Cerda le pidió a su expareja que conversaran de forma pasiva, pero ella se resistió.