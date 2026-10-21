Llantos, un anillo de compromiso y una crucial ceremonia: Mira un adelanto inédito de Volverías con tu ex? 2

21 oct. 2026 - 13:00 hrs.

¡Se vienen capítulos realmente impactantes! En un adelanto exclusivo de Volverías con tu ex? 2 recientemente liberado, todo cambiará en la casona.

Camila Nash y Tom Brusse se batirán a duelo contra Luis Mateucci, Nicole Moreno y Bárbara Córdoba, por su permanencia en el reality.

De pronto, sonará una alarma en el resort que asustará a todos y vendrá un con intrigante mensaje: "Queridas exparejas, prepárense para vivir un hito en esta aventura, alístense y vístanse para la ocasión, porque hoy todo cambiará... y para siempre".

Volverías con tu ex? 2

¡Pasará de todo en la casona de Volverías con tu ex? 2!

Tras lo anterior, los participantes llegarán a una especial ceremonia y vestidos de blanco y tendrán que responder una de las preguntas más importantes de todo el reality: "¿Volverías con tu ex para continuar esta aventura a su lado?".

Al parecer, los problemas llegarán a Manuel González y a Nicole Moreno, pues él le dirá a la modelo que las cosas no funcionan como ella quiere.

También, Noelia Márquez lanzará lejos lo que parece ser un anillo de compromiso regalado por Austin Palao: "Yo esto no lo quiero".

Volverías con tu ex? 2

Por otro lado, Faloon Larraguibel romperá en llanto por una situación vinculada a Rai Cerda e incluso, tendrá que ser consolada por Tonka Tomicic.

No te pierdas Volverías con tu ex? 2, de lunes a jueves, después de Prohibida Obsesión.