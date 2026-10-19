Karol Lucero adelanta cómo será su impactante reencuentro con Faloon Larraguibel: "Bastante particular"

19 oct. 2026 - 11:07 hrs.

Próximamente, Karol Lucero llegará a explotar Volverías con tu ex? 2 con una participación extraordinaria, marcada por su reencuentro con Faloon Larraguibel tras 13 años de contacto cero.

El animador de radio y televisión irrumpirá en el resort con una frase que dejará con los ojos bien abiertos y marcando ocupado a varios, especialmente a su expareja: "Vengo a recuperar lo que perdí... El maldito ha llegado", dirá el comunicador al presentarse.

Según la animadora, la relación acabó por reiteradas infidelidades del ex animador de Yingo, ¿cómo se tomará su visita y qué hablarán?

Al respecto, él adelanta lo siguiente: "No nos veíamos hace 13 años, así que fue un reencuentro bastante particular", pues lograr conversar con su expolola será toda una travesía.

Volverías con tu ex? 2

El rol de Karol Lucero en Volverías con tu ex? 2

Pero eso no será todo, Karol Lucero, quien animó las actividades de la primera temporada de Volverías con tu ex?, regresará a su rol de forma excepcional durante su visita y animará una polémica actividad donde se desatarán grandes confesiones y enfrentamientos.

"Han pasado muchos años desde la última vez que animé una actividad en un reality. Espero que lo disfruten, que se diviertan y que puedan conectar con esa energía que siempre me ha gustado transmitir en pantalla. Para mí fue una gran oportunidad que quise aprovechar, distinta a las otras invitaciones que tuve a realitys, sigo trabajando camino a mi redención para volver a lo que me gusta", comenta Karol.

Y añade: "Volver a hacer algo que durante tanto tiempo fue parte de mi vida profesional, y que además me gusta tanto, fue muy significativo. Para mí fue un escenario ideal para disfrutar, reencontrarme con el oficio, el público y recordar cuánto me gusta comunicar y entretener con mi trabajo. Ojalá la audiencia lo reciba de buena manera y sea un aporte para esta historia que se está desarrollando".

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