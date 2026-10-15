"Una persona adicta...": Nicolás Solabarrieta hablará sin filtro sobre la enfermedad de Fernando Solabarrieta

15 oct. 2026 - 10:39 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 se vivirá un capítulo marcado por los celos y discusiones entra la pareja más conflictiva del reality. Además, los participantes desahogarán sus puntos más sensibles en una emotiva actividad.

esta noche se vivirá una potente actividad donde los participantes abrirán su corazón y hablarán de los temas más sensibles que han marcado sus vidas.

Nicole Moreno romperá el silencio sobre el lado más oscuro de la fama. Ante la pregunta de Tonka: "¿Cuál fue el daño que tú sentiste que te hicieron los medios de comunicación en un momento de tu vida?", la modelo hará una cruda confesión: "Nunca quise estar tan expuesta, siempre me preocupé de que cuando se hablara de mí fuera por cosas positivas por mi trabajo, sin embargo, siento que los medios de farándula indagaban mucho en mi vida privada, todos los días. Llegó un momento en que dije que no quiero saber más y boté todas las televisiones que tenía en ese momento, tres, y dije no voy a ver más tele".

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Nico Solabarrieta

El momento más emotivo y desgarrador de la noche lo protagonizará Nicolás Solabarrieta, quien se abrirá como nunca sobre su papá y su enfermedad.

"Ha sido un papá increíble, pero por supuesto que hemos tenido diferencias muy grandes que nos han llevado a periodos donde hemos estado muy distanciados. Es una persona maravillosa, pero con una parte de él que siempre he tratado de explicar que no es su voluntad y que tampoco fue una decisión constante pero que sí las adicciones sacan las partes más oscuras de una persona", dirá el hijo del periodista deportivo.

"¿Te hizo madurar antes?", le preguntará Julio César Rodríguez. "Sí, porque yo la primera vez que me di cuenta tenía como 11 o 12 años. Tengo muy bloqueada mi infancia. No tengo muchos recuerdos, tengo como fragmentos no más, ciertas sensaciones muy particulares, pero hay muchas cosas que no me acuerdo", responderá. "Hoy tenemos una muy linda relación, pero es una preocupación constante y siempre tratar de estar a su lado porque yo siempre he dicho, uno no se rehabilita de las adicciones, simplemente las trabaja, pero una persona adicta va a ser adicta toda su vida", añadirá.

Tonka Tomicic profundizará: "¿Por qué crees que tu papá desvió el camino?". Y él sincerará: "Mis teorías por decirlo de cierta manera es que siempre ha sido una persona extremadamente autoexigente, que no se conforma con los triunfos y creo que eso lo ha llevado a una constante insatisfacción con respecto a su vida, pero que no tiene anda que ver con la mujer hermosa que tiene a su lado ni con sus hijos porque siempre nos ha dicho ‘son lo más maravilloso que tengo en mi vida’, pero que es un vacío constante que él no logra llenar, no es fácil porque es un trabajo muy profundo y no es fácil llegar al por qué se genera todo esto".

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