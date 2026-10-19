"Me voy a ir, te lo juro por Dios": Faloon Larraguibel anunciará su renuncia a Volverías con tu ex? 2
Esta noche en Volverías con tu ex? 2 se vivirá un capítulo sin retorno. Una visita impactará al resort, las parejas se romperán y una posible renuncia dejará a Raimundo Cerda en shock.
Tom Brusse tendrá una íntima conversación con Faloon Larraguibel, donde le contará sobre una relación que tuvo con una mujer muy celosa. Ese pie le servirá a Faloon para abrirse sobre sus dos relaciones más marcadas: Jean Paul Pineda y Raimundo Cerda. "Nunca me importó que me cagara (Pineda), yo no estaba enamorada de él, nada; pero con Rai no soy así, confío plenamente en él. Afuera él puede salir con sus amigos y yo felizmente me quedo en la casa durmiendo", confesará la rubia. Además, esta noche lanzará una dura revelación sobre su ex: "La pensión de alimentos la dicta el tribunal. Él no ha pagado nada hace dos años, tiene orden de alejamiento conmigo, no puede ir a ningún lugar donde esté yo, no me lo puedo cruzar, nada".
La dura conversación de Faloon Larraguibel y Rai Cerda
En la noche, antes de la esperada actividad de baile de película, Faloon intentará recomponer lo irreparable y se disculpará con Raimundo Cerda por haberle dicho "celoso de miee...". Pero esta noche, las disculpas no tendrán un final feliz.
"Entiendo perfectamente cómo te sentiste y que las palabras te lleguen más. Para mí fue solamente una expresión, no estaba diciendo que tú eres eso (una mierda). Discúlpame por eso. Ya no sé qué más puedo decirte, tú estás cansado, agotado y yo también lo estoy. No quiero volverme loca, no quiero tener que estar tomando… para estar tranquila", se disculpará Faloon. La respuesta de Raimundo será durísima y sin filtro: "Tú deberías haber comenzado tu terapia de sanación mucho antes de conocerme a mí, no me culpes a mí por tus terribles momentos que estás pasando ahora”. Será el inicio del quiebre definitivo. “Gracias por todo, eso no te incumbe a ti, gracias por todo y ahora yo me voy a ir, no voy a hacer nada y me voy a ir", anunciará Faloon entre lágrimas, anunciando su renuncia.
"Pero termina de conversar conmigo", le pedirá Cerda. "No. No voy a seguir conversando contigo, ya te pedí disculpas y te estoy diciendo que esto no da para más porque no hay comunicación. Imagínate lo que me dijiste recién, lo que me acabas de decir", le responderá ella y se levantará para irse. "Porque me estás culpando a mí, quédate a conversar conmigo”, le insistirá él mientras tratará de sostener su brazo para que no se vaya. "Me voy a ir, te lo juro por Dios", prometerá Larraguibel. "Esa es una manipulación terrible de tu parte", la acusará Rai.
"Yo no lo puedo soportar más", confesará ella. "Sí, me doy cuenta, porque todos los días me miras feo, me acerco a darte cariño y no lo hay, es terrible también", le lanzará él. La discusión escalará a su punto más crudo: "Esto no tiene solución, no nos entendemos, no nos comunicamos, van a haber cosas que quizás no vamos a poder superar, entonces no quiero. Me sales con que 'deberías haber sanado tus cosas antes de conocerme', ¿qué tiene el tiempo?", dirá Faloon.
Una noche de confesiones brutales, acusaciones cruzadas y un quiebre que nadie podrá evitar. Esta noche en Volverías con tu ex? 2.
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