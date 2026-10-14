Mamá de Flavia Laos visitará Volverías con tu ex? 2 para conocer a Luis Mateucci y encarar a Austin Palao

14 oct. 2026 - 10:45 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2, una competencia individual de mujeres terminará con Faloon Larraguibel a los gritos, al borde del colapso con las matemáticas, y una visita sorpresa desatará la guerra más personal de la casa: la mamá de Flavia Laos frente a frente con Luis Mateucci y Austin Palao.

Mientras todos almuercen, una visita sorpresa paralizará la casa. Patricia Urbina, mamá de la cantante peruana, llegará de sorpresa al resort para ver a su hija y conocer a su nuevo yerno, Luis Mateucci. "Ya vi unos capítulos y vi que están de esposos, yo quiero nietos", dirá Patricia.

Flavia quedará anonadada con su presencia, pues no se la espera. Patricia se sentará a la mesa con todos y conversará con Flavia y Luis, y como nunca, el argentino estará muy tímido. Pero para tener más privacidad, irán a conversar al patio, y cuando se levanten de la mesa, Faloon le gritará a la mamá de Flavia: "A ver si le da alojamiento porque está durmiendo en cualquier parte". "Te vamos a invitar Faloon, ya que vos no tenés, te echaron de tu casa”, le responderá el argentino, y la rubia de Melipilla no parará: "¡Yo no ando a la pecha, le va a tener que dar alojamiento y va a tener que mantenerlo porque es un…", gritará.

Ya en el patio, Luis comentará: "Las últimas dos noches llevamos el colchón y dormimos allá arriba", dirá señalando la torre, su nido de amor y pasión. Flavia comentará que es porque en la habitación duermen con muchas personas y admitirá estar nerviosa.

Luego, se sentarán en la terraza y la peruana le confesará a su madre los atributos del argentino que lograron ganarse su corazón: "Es demasiado lindo, me trae chocolates, me lava los platos a veces, es muy atento". "Esa es una de las cualidades que tú buscas en tu compañero", reconocerá su madre. "¿Y cómo van a hacer si continúan la amistad porque tú estás en Chile?", preguntará Patricia. "Yo le tengo mucha fe en Chile. Yo soy argentino y hace 10 años no me dedicaba a nada que ver a esto, descubrí en Chile un país que me apadrinó y me hizo ser feliz. (Vivo) en Chile desde los 27, tengo 38, me quedan hartos años de carrera, no se preocupe, porque o sino la gente en su casa no sé qué va a hacer sin mí. Y yo sé cómo pueden tratar a Flavia porque tiene talento, tiene cosas para poder hacer allá, va a ser un break para que conozca Santiago que es hermoso”, le explicará a Patricia, y ella se impactará al saber su edad, porque lo verá mucho más joven. "¿Ya me estás mudando?", preguntará Flavia entre risas, mientras Luis irá a prepararle un café y traerle un postre a su "suegra". "Me cae súper", revelará Patricia a Flavia mientras Luis no esté. "Es lindo, es un amor, tú sabes que yo soy muy cerrada con esos temas, me cuesta abrirme, pero siento que es una persona que me deja ser al 100% a comparación de mis otras relaciones, me dice ‘ponte esto, te ves linda’, siempre me está tirando para arriba", le contará Flavia.

Volverías con tu ex? 2

Austin Palao también será víctima

En eso llegará Austin Palao y le dirá a Patricia que hoy en día tiene buena relación con Flavia, pero que "a veces miente". Patricia defenderá a su hija y le responderá que solo ven las cosas de diferente forma. "Y ahora que te tengo acá, dice que yo no la dejaba vestir", añadirá Austin. "Lo que pasa es que, para sus shows, a veces, el problema era que ella como artista iba con una ropa y al día siguiente yo la llamaba y la sentía con la energía baja y me decía ‘Austin me terminó porque no le gustaba (la ropa)’. Entonces yo le decía que, si a él no le gusta eso, entonces cada quién por su camino", dirá Patricia. Finalmente, antes de irse, Patricia les mostrará videos de su hermana y abuelita.

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