'La destruiría': Nicole Moreno arremeterá contra Faloon y Nash lanzará bomba en Volverías con tu ex 2?

13 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Este martes 13 de octubre en “¿Volverías con tu ex? 2” , las mujeres se tomarán la parrilla para destrozar a los hombres sin filtro, Noelia reaparecerá entre lágrimas tras su brutal lesión, y una fiesta árabe terminará con una expareja a los gritos.

"Que no se meta conmigo, yo me sé unas de ella... Ahí sí que la destruiría": Nicole "Luli" Moreno lanzará feroz amenaza contra Faloon Larraguibel

“Espero que no se meta conmigo porque yo me sé unas de ella… A parte yo no pelearía con ella, ahí sí que la destruiría. Prefiero pelearme con Barbi que con ella, ¿para que después en las portadas salga ella por mí? No, chau”. Mientras, El capítulo comenzará con los participantes regresando al resort tras la accidentada competencia de duplas. Pero la tensión no quedará en la arena. Nicole Moreno volverá aún más molesta. No le perdonará a Faloon haber reclamado por un lugar en la competencia en vez de preocuparse por el accidente de Noelia, y sumado a los otros encontrones que han tenido, lanzará una feroz advertencia contra la rubia de Melipilla:Prefiero pelearme con Barbi que con ella, ¿para que después en las portadas salga ella por mí? No, chau”. Mientras, Nicolás Solabarrieta Faloon Larraguibel tildarán a Nicole y a quienes estén de acuerdo con ella como “los queda bien”.

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"Le sale un olorcillo": Camila Nash revelará al hombre más hediondo del reality

Raimundo Cerda como el que peor huele. “El Rai tiene fama de que toma proteínas y le sale un olorcillo porque la Sofi dijo la otra vez”, argumentará la chica reality. "Está picada", comentará Raimundo desde la casona. Luego, el animador Julio César Rodríguez llegará al resort para compartir un asado solo con las mujeres de la casa, donde se realizará una dinámica sin censura sobre los hombres. Bárbara elegirá a Raimundo Cerda como el más macabeo de la casa y Luli elegirá a Mateucci como el más romántico. Camila Nash, por su parte, elegirá a Mariano como el hombre que mejor huele y, por el contrario, elegirá a

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"Profanaron la habitación": Participantes de VCTE2 comentarán la impactante e indiscreta noche de intimidad de Faloon y Rai

Faloon, sin poder elegir a Rai, postulará a Tom y Nicolás como los más guapos. En el turno de Flavia, asegurará que Rai es el más fogoso porque anoche vio “que se movían mucho las sábanas”, y desde el resort, Austin comentará que Faloon y Rai “profanaron la habitación”. Guarén, en tanto, revelará que si no estuviera Nicolás, se daría una oportunidad con Austin porque lo encuentra muy caballero y con Kaoto por su sentido del humor.

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Terminada la actividad, la tensión se cortará con la llegada de una ambulancia al patio del resort. De ella se bajará Noelia Marquez en muletas. Entre lágrimas, expresará: “Estoy bien, pero he pasado un susto… De los peores dolores de mi vida”.

"Me siento rechazado, siento que te da asco": Nico Solabarrieta y Guarén terminarán una fiesta con escandalosa discusión

Más tarde, durante la noche, el resort se transformará por completo con una fiesta árabe animada por Yamila Reyna y Daniel Valenzuela. En la fiesta, las mujeres bailarán danza árabe a los hombres y ellos deberán escoger a la mejor bailarina. La ganadora será Camila Nash, quien incluso hará un paso de baile en el suelo. Luego vendrá una candente y sensual dinámica con chocolate. Sin embargo, mientras se realice la dinámica de lamer chocolate del cuerpo, Nicolás Solabarrieta y Guarén protagonizarán una feroz discusión que terminará con el exfutbolista a los gritos y abandonando la fiesta.

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“Son actividades no más, entonces me siento rechazado, siento que te da asco”. Además, le explicará que se está cansando de ser siempre él quien la busca para abrazarla y para hacer las actividades: “Llega un punto en que me voy a cansar, ya me estoy cansando”. “Bueno, no lo hagas, me amenazas con eso”, reaccionará ¿por qué esperaría que fueras cariñosa si nunca lo fuiste?”, le responderá Nicolás. Todo comenzará cuando Nico le exprese a Valentina que se siente abrumado con este tipo de actividades porque ella lo rechaza en todas:. Además, le explicará que se está cansando de ser siempre él quien la busca para abrazarla y para hacer las actividades:, reaccionará Guarén . “Pero lógico, si una persona está conviviendo con otra persona y está siendo cariñoso pero la contraparte está todo el rato así como ‘aléjate’, ‘aléjate’... Pero es problema mío, porque en verdad nunca fuiste así,, le responderá Nicolás.

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Pero Guarén no dará pie atrás y, en vez de empatizar con su sentir, le contestará: “¿Y todas las cosas que yo tengo que procesar? No te victimices”. “No me victimizo, ¿no puedo estar abrumado?, ¿tú me vas a imponer cómo me tengo que sentir yo? Siempre te pregunto, ¿cómo quieres hacer la actividad? Te recuerdo que la que me puso un manotazo en la cara fuiste tú”, le recalcará Solabarrieta. “Que estés enojado porque yo no te he dado cariño físico de vuelta cuando también estoy haciendo un esfuerzo conmigo constantemente”, volverá a responder Valentina centrada solo en sus sentimientos.

“Cuando tú estás abrumada yo tengo que escucharte y quedarme tranquilo, pero cuando yo estoy abrumado y te lo expreso me atacas de vuelta”, le hará ver Nicolás. Y ya levantándose de la silla, rematará: “Es siempre lo mismo, cuando tú estás enojada yo te escucho y está todo bien, y cuando yo me siento mal y te lo comunico me atacas de vuelta, yo nunca puedo estar enojado y tú sí”. “No nos peleamos hace mil años y siempre te escucho”, le dirá ella. “Por lo mismo, no nos peleamos porque tú no estás enojada pero cuando a mí me pasa algo ahí explota todo”, será lo último que dirá Nicolás antes de irse de la fiesta.