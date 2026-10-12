Participante quedará fuera de competencia, Faloon hará feroz pataleta a producción y más en VCTE2

12 oct. 2026 - 09:21 hrs.

Hoy, lunes 12 de octubre en ¿Volverías con tu ex? 2, la torre se convertirá en espacio de intimidad para una pareja, el "Trío de Ex" destapará lo que nadie se atreve a decir, y una competencia terminará a gritos con una lesionada fuera de juego.

Mateucci y Flavia pasarán íntima noche lejos de sus compañeros: ¿qué querrán hacer tan solos?

El capítulo partirá con el resort despertando, pero habrá una dupla que no amanecerá adentro. Luis Mateucci y Flavia Laos quedarán al descubierto tras pasar la noche completa en la torre que está en el patio, aislados del resto y en total intimidad. ¿Qué habrán hecho tan solos, lejos de todas las cámaras del encierro?.

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Revelarán que Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda habrían gozado de noche de pasión en el encierro: "Tuvieron acción... Y después lo escuché acá inflando el pecho"

De vuelta en el resort, la escapada no pasará inadvertida. Mateucci no se guardará nada y le comentará a Mariano: "Viste que aquellos tuvieron acción supuestamente, o sea, no supuestamente, tuvieron. Y después al otro lo escuché acá inflando el pecho. Digo, cómo Faloon puede ser también tan tonta de dejar… porque vos tenés que andar con un pendejo que sabes que… Qué pedazo de pelotudo, no lo puedo creer". Mariano, por su parte, comentará que Rai contó lo sucedido con Faloon para que los demás lo vanaglorien.

Mientras la torre hace ruido, otro vínculo se derrumbará. Camila Nash se quebrará entre lágrimas por su relación con Tom Brusse, de quien dirá no sentir ningún apoyo. En una desgarradora conversación con Estefi, se desahogará: "Amargado, yo tengo energía súper fuerte, lo paso bien pero siento todo súper pesado con ese vampiro energético al lado… Estoy cargada, se queja todo el día, me da la espalda, es una baja autoestima constante, su negatividad", y admitirá que ya no está enamorada.

Manu González revelará los planes a futuro que tiene con Luli al salir de VCTE2: "Nos apetece pegarnos un viaje"

Más tarde llegará el momento del "Trío de Ex", el programa conducido por Guarén, Mateucci y Kaoto, que pondrá contra las cuerdas a las parejas del momento. Los primeros en sentarse serán Nicole "Luli" Moreno y Manu González. La nueva pareja hablará de su presente y de lo que imaginan afuera. Manu no tendrá filtro para halagar a Nicole: "Es una persona que me recibió increíble, cada vez me siento más cómodo estando con ella y es una persona que me transmite mucha paz y tranquilidad". Y sobre el futuro, revelará algo que nunca había dicho con nadie: "Nunca he hablado de futuro fuera con nadie en otras circunstancias, con ella sí hemos hablado de si cuando salgamos de aquí nos apetece pegarnos un viaje, irnos a Disneyland París o a no sé dónde. Yo nunca he tenido planes a futuro tan a corto plazo con nadie, pero con ella sí2.

Luego será el turno de Austin y Noelia. El peruano sincerará: "Al fin he podido conectar con alguien genuinamente", y no ocultará lo que le deslumbró de ella: "Noelia es hermosa, tiene una piel despampanante, mucha actitud, una mujer con carácter". Sobre si su historia sobrevivirá fuera del encierro, ambos dejarán la puerta abierta. Noelia dirá: "Estamos viviendo el momento, nos vamos a conocer bien, vamos a fluir. A mí me encantaría que siguiera todo afuera, pero vamos a ver cómo se da". Y Austin rematará: "Si las cosas se dan bien, aunque sea complicado siento que, si uno quiere, se puede".

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Faloon Larraguibel desatará su furia contra producción tras perder competencia: "¡Me carga que me c...!"

El clímax de la noche será la nueva competencia de duplas, donde la rapidez, la resistencia y la coordinación serán clave para equilibrar 5 bolas sobre un tablero suspendido controlado por cuerdas. Pero la prueba partirá con un duro golpe: Noelia Márquez sufrirá una caída que le provocará una fuerte lesión en el cuádriceps, dejándola con un intenso dolor y fuera de competencia. Contra todo pronóstico, Flavia Laos y Austin Palao tomarán la delantera. Su coordinación en el tablero será la más rápida y les permitirá ganar el primer lugar y la inmunidad de la semana. En segundo lugar, llegarán Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, terceros Luis y Bárbara, cuartos Kaoto y Estefi, quintos Camila Nash y Tom Brusse y sextos Nico Solabarrieta y Guarén, quienes se convertirán en los primeros nominados de la semana.

Sin embargo, apenas terminada la prueba, el caos estallará. Faloon culpará a producción por no explicar bien las reglas y asegurará que eso la perjudicó para no ganar. Desatada en plena arena, gritará al realizador del juego: "Mira están todos los nudos y yo soy la única que desató toda la cuestión. Tienes que ser más claro, si están los nudos ahí es porque hay que desatarlos, no vengo a jugar tampoco. Las hubiera sacado a fuerza. ¡Qué mier…! Eran todos los nudos. ¡Hubiera ganado por p… ventaja! ¡Me carga que me caguen!". La respuesta del encargado será tajante: "Nunca dije que hay que desatar todos los nudos".

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Participante sufrirá dolorosa caída que la dejará fuera de competencia: "Fue sacada por nuestros paramédicos y está siendo atendida"

El cierre será aún más tenso. Al reunir a todas las duplas, el animador Julio César Rodríguez informará: "Una situación muy lamentable que es la caída de Noelia, ella sufrió una lesión en plena competencia, fue sacada por nuestros paramédicos y está siendo atendida. Por lo tanto, esta pareja queda fuera de competencia, tal como quedó Kaoto cuando tuvo un accidente dentro de la arena, cuando el accidente es dentro de la arena como le pasó a Kaoto y Noelia ellos quedan desplazados de la competencia, no entran en competencia". En medio de los reclamos, Luli intervendrá y lanzará un feroz comentario en contra de los reclamos de Faloon por la prueba: "Para qué reclamar, ¿qué es más importante, un lugar? Siendo que una compañera se acaba de desgarrar, yo creo que eso es más grave que saber quién es el primero o segundo lugar". Faloon le responderá sin filtro: "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo estaba compitiendo, no la vi, estás demasiado mal". La discusión obligará a Julio César a frenar todo en seco: "Por favor, déjennos hacer las actividades o si no vamos a llegar a un límite en que vamos a tener que tomar medidas, es una cuestión de respeto".

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