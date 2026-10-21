Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 78: Julio César Rodríguez intenta calmar a Faloon Larraguibel y a Rai Cerda

21 oct. 2026 - 00:40 hrs.

En el capítulo 78 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda tuvieron una de las peleas más fuertes del encierro.

El ingeniero le reclamó varias cosas a su expareja, mientras que ella aseguró que quería retirarse del reality. En lo que los dos estuvieron de acuerdo es que querían terminan su relación.

En medio de los ensayos para el desafío de baile, Nicole Moreno y Manuel González también tuvieron un tenso cruce.

Volverías con tu ex? 2

La intervención de Julio César Rodríguez

Los problemas quedaron atrás y los participantes dieron todo en la actividad de baile de películas, pero los ganadores fueron Camila Nash y Tom Brusse.

Nicole Moreno y Manuel González volvieron a hablar de sus problemas y la modelo incluso planteó la posibilidad de no seguir con su romance.

Finalmente, Julio César Rodríguez conversó seriamente con Faloon Larraguibel y Rai Cerda y desde su experiencia, los aconsejó sobre cómo podrían solucionar sus conflictos.