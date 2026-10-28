"La oportunidad que he estado esperando": Karol Lucero habló de su regreso a la TV en Volverías con tu ex? 2

28 oct. 2026 - 15:54 hrs.

Esta noche, Karol Lucero volverá a animar en televisión después de más de siete años y lo hará en el escenario que mejor conoce: un reality.

Su irrupción en Volverías con tu ex? 2 , con capucha negra y maleta en mano, marcó el capítulo como uno de los más comentados y desató una ola de mensajes en redes sociales pidiendo su regreso. Aquí, el animador repasa cómo vivió la experiencia, qué lo convenció de aceptar la invitación de Mega y cómo interpreta la recepción del público.

Sobre cómo se sintió volver a la animación, Karol comentó que: "La verdad es que fue muy grato volver a hacer lo que me gusta y animar en un reality, en televisión en general, es algo que me apasiona bastante, fue lo que siempre hice. Cuando recibí la invitación de Mega para el reality Volverías con tu ex? 2 lo primero que dije fue que no, al igual que a todos los otros reality donde me han invitado, porque no es de mi interés, creo que no que no tengo las condiciones como para tener un buen desempeño en un reality show (como participante). Sin embargo, cuando añadieron que era para animar una actividad porque ya conocían mi trabajo, no lo dudé y dije 'sí, esta es la oportunidad que he estado esperando', ya hace 7 años que salí de la televisión y poder hacer lo que me gusta, lo vi como una oportunidad de mostrar mi trabajo".

Lucero tras ver el capítulo de su ingreso, reflexionó: "Pude ver el programa, pero con un dejo de ansiedad bastante grande. Tuve la posibilidad de verlo por Disney+ y me pareció bueno, o sea, era lo que había esperado". Y reveló su alegría al saber que su comentada frase "El maldito ha llegado" logró el efecto que quería: "Sentí, cuando me saqué la capucha, que debía decir algo que fuera como una frase para el comercial que iban a dar en televisión y bueno, se me ocurrió ahí lo de 'El maldito ha regresado', y creo que funcionó bastante bien, la verdad es que me gustó".

Volverías con tu ex? 2

Karol Lucero y los comentarios negativo

Además, se refirió a los comentarios negativos que recibió de parte de los participantes: “Respecto a los comentarios que hacen a espaldas de uno, creo que es parte del reality, no podría referirme mucho a ello, pero sí agradezco la buena onda con la que me recibió la mayoría de la casa. Casi a todos los conocía y los que no conocía también fueron super cordiales y corteses".

Pero el éxito en pantalla no se quedó solo ahí: las redes sociales se llenaron de comentarios sobre su rol en la animación. "Lo de las redes sociales y lo que se comenta, la verdad es que me ha sorprendido bastante. Nadie desconoce que en los últimos años recibo mucho hate en las redes sociales, pero lo que ha pasado ahora es gratificante... Ha sido muy bonito leer muchos comentarios que se refieren precisamente a lo porque soy conocido, que es mi trabajo. Entonces, qué bueno que se pueda separar mi vida privada de lo público, porque por lo que deberíamos evaluar a las personas públicas es por su trabajo, por su desempeño, por las cosas que hacen más que por lo que ocurre en la vida privada".

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