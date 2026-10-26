Karol Lucero vivirá un impactante reencuentro con Faloon Larraguibel y desatará los celos de Raimundo Cerda

26 oct. 2026 - 10:25 hrs.

Esta noche, en el capítulo 10 de Volverías con tu ex? 2, Karol Lucero llegará al resort y cambiará por completo la dinámica del programa. Su ingreso impactará a los participantes, despertará los celos de Raimundo Cerda y lo enfrentará a una incómoda conversación con Faloon Larraguibel, su expareja, a quien no ve hace más de una década. Además, hablará sobre Arenita, Fran Virgilio y la jornada incluirá una infartante competencia de salvación.

Tras la competencia, las puertas del resort se abrirán para dar paso a un hombre encapuchado, con una maleta en la mano. Se tratará de Karol Lucero, quien llegará con una misión clara: "Vengo a recuperar lo que perdí. El maldito ha regresado", serán sus primeras palabras. "El ex de la Faloon, jajajá", anunciará a todos Luis Mateucci, burlesco como él solo.

La llegada de Karol no pasará inadvertida para Faloon. Noelia le preguntará si es verdad que se trata de su ex, y ella responderá que sí, aunque aclarará que "hace como mil años, 10 años atrás, más". Sin embargo, preferirá retirarse sin saludarlo. La situación encenderá de inmediato los celos de Raimundo Cerda. "¿Esta h… nos trajiste al trío?”, le preguntará, para luego agregar: “Mira con el niño que estuvo la Faloon, es un niñito, no puedo creer esta h…". "No po Rai, yo no lo vi nunca más a él, nunca más me lo crucé en ninguna parte, ¿no me crees? ¡Háblame! No entiendo por qué estás molesto", le dirá ella. "No estoy molesto, me llama la atención que hayas estado con un niñito, nada más", responderá Raimundo.

La conversación escalará rápidamente. "¡Ya basta, te puedo decir millones de cosas de tus ex! ¡Ya basta, deja de criticar mi vida!", le pedirá la rubia. "Ojo con tus palabras", limitará Cerda. "Deja de hacerlo porque lo haces todo el rato, como 'cómo pudiste estar con este', 'cómo pudiste estar con este otro'", le hará ver Faloon. "El peor ingreso que ha tenido un reality en 45 mil años", criticará el ingeniero agrónomo. "No quiero celos Rai, porque no tienes por qué tenerlos", le dirá Faloon en voz baja. "¿Y por qué me estás diciendo eso? Como el parche antes de la herida", le responderá él. Molesta, Faloon decidirá irse.

En eso, Faloon Larraguibel, decidida a seguir evitando a su ex, irá a ducharse con Rai. Más de 20 minutos tardarán en bañarse, mientras Karol esperará pacientemente para poder saludar a Larraguibel y conversar con ella. Cuando finalmente salgan de la ducha, Karol le pedirá a Raimundo hablar con él primero. "La sentí un poco incómoda a la Faloon, no sé cómo abordar o saludarla. No nos vemos hace 13 años, cuando terminamos yo tenía 25 y ella debió haber tenido como 23 o 24. Saludé a todos y no la saludé a ella, se fue, es un poco incómodo, ¿qué crees?, ¿cómo debería abordarla o qué debería decirle o no saludarla? No vengo en una actitud de mala onda", le dirá Karol a Rai, buscando consejo. "No sé qué habrá pasado en su momento para estar así, nunca lo he conversado", le dirá Rai. A lo que el animador de televisión y radios le explicará que, a su juicio, nunca pasó nada malo: "No existe ningún motivo para odiarnos, éramos unos pendejos, nunca fui un tipo violento, no soy un delincuente ni nada de eso, me debí mandar condoros de un h… de 23 años que son los típicos. Me mandé el condoro más grande con la que fue mi esposa, imagínate cuando pololeaba", le explicará Lucero.

Raimundo le contará que con Faloon están volviendo a armar su relación, aunque el camino ha sido difícil. "Es una mujer increíble pero muy temperamental, ella públicamente se muestra conflictiva pero la Faloon es mucho más que eso, es simpática, es sencilla, es buena madre, buena mujer, es de familia, es una mujer súper bacán", dirá Karol. "Eso fue lo que me hizo enamorarme de ella", le reconocerá Raimundo. "Y lo entiendo, pero a veces para el resto debe ser súper difícil de entender, quizás debería soltarse un poco más, no todo el mundo se la quiere cagar o no todo el mundo piensa que ella es pesada, debería andar un poco más relajada", recomendará el animador.

Volverías con tu ex? 2

Karol Lucero se acercará a Faloon Larraguibel

Minutos más tarde, Karol se armará de valor e irá a hablar con Faloon. Al acercarse, ella negará el saludo de beso en la mejilla y le ofrecerá solo un apretón de manos. "Fuiste la única que no saludó desde el comienzo", le dirá Karol. "Estaba haciendo cosas", le responderá ella. "¿Ha estado todo bien? ¿No te sentiste incómoda? Al haber ingresado pensé que estabas incómoda y por eso no me habías saludado", le dirá Lucero. "No, veníamos recién de competencia con Rai, que ganamos, entonces tenía que ducharme", le explicará ella. Karol le ofrecerá su ayuda en lo que necesite, ya que posiblemente "sean un trío de competencia", y le dirá que quiere que haya buena onda. Sin embargo, Faloon responderá de manera irónica, indiferente y distante.

"Mi intención no es que haya mala onda, hace muchos años que no nos veíamos y nunca hemos tenido la posibilidad de conversar… Te veo como a la defensiva, como mala onda, ¿así eres con todas las personas que entran?", le preguntará quien en algún momento fue su ex y por quien se peleó su amor contra Arenita. "Sí", responderá ella, dejando atrás todo ese romance que la llevó a sus primeras polémicas y fama. "No es necesario. Bueno eso quería decirte, que posiblemente vamos a tener que convivir o vivir hartas cosas y quiero ojalá estar en la mejor de las buenas ondas", le dirá Karol. "Sí. Bienvenido", finalizará la rubia de Melipilla. "Gracias. Eso esperaba no más, solamente estaba esperando esta instancia”, añadirá Lucero. “Bueno. Disfruta”, dirá monosílaba. “Gracias Faloon. Al menos lo intenté", dirá antes de retirarse Karol.

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