Bárbara Muriel se llenará de críticas por burlas a Nicole Moreno tras prueba en Volverías Con Tu Ex? 2

04 nov. 2026 - 11:45 hrs.

En el capítulo 87 de ¿Volverías con tu ex? 2 se definirán las nuevas parejas, se disputará una nueva competencia de duplas y las peleas entre Nicole Moreno y Bárbara Muriel no darán tregua.

El capítulo comenzará con el desenlace de la decisión de Faloon sobre continuar con Raimundo Cerda como dupla de competencia hasta la final. "En esta aventura no me veo con nadie más, desde que llegaste me encendiste una parte que estaba completamente apagada, me traes esa tranquilidad a mi mente, me encantas, te amo”, le dirá el ingeniero agrónomo, sin dudar de querer continuar con su ex, aunque Faloon no estará tan segura.

Tras las mediaciones de Tonka, Faloon aceptará continuar en el reality con Rai, y Tonka sellará el momento logrando que tanto Faloon como Rai se hagan nuevas promesas para mejorar su relación y frenar las peleas.

Las nuevas parejas del encierro

Luego, quienes rechazaron a sus ex "entregarán su corazón" a sus nuevos amores. Luis Mateucci elegirá a Flavia Laos como pareja para llegar a la final, Manuel González elegirá a Nicole Moreno, Austin Palao le entregará su corazón a Noelia Márquez, y Bárbara a Kaoto.

Cabe recordar que a esto se suman Nico con Guarén y Estefi con Mariano. Por su parte, Camila Nash tendrá en sus manos la decisión de convertir a una dupla en trío: elegirá a Austin Palao y Noelia Márquez, por estrategia, pues considera al peruano uno de los competidores más completos del reality.

Terminada la ceremonia, la paz durará solo unos minutos, porque Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel volverán a discutir fuertemente.

Por otra parte, Manuel sacará garras y dientes para defender a Nicole Moreno de las burlas de Bárbara Muriel, quien se burló de su desempeño en la prueba.

Volverías con tu ex? 2 cuenta con todos sus capítulos disponibles por la suscripción de pago de MegaGO y Disney+. Para disfrutar de los contenidos exclusivos con 24 horas de anticipación, contrata el plan Full de MegaGO.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2