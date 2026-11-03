Volverías con tu ex? 2 lideró su horario en octubre: Estos fueron los resultados del reality

03 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Como parte de la exitosa parrilla prime de Mega, Volverías con tu ex? 2 cerró octubre como el programa más visto en su horario de emisión, con un alcance de casi 5 millones de personas e imponiéndose a toda su competencia en esa franja.

Entre el 1 y el 31 de octubre, el reality de Mega promedió 4.766.213 personas por minuto, la cifra más alta del horario en que se emite, según datos de Ibope. Mientras que, en el mismo período, CHV registró 4.672.947 personas por minuto, Canal 13 alcanzó 4.413.455 y TVN marcó 3.689.858.

Volverías con tu ex? 2 tuvo un exitoso octubre

El éxito de Volverías con tu ex? 2 también se extendió a las plataformas digitales, donde sus contenidos sumaron 234.459.234 reproducciones durante octubre. Instagram encabezó las visualizaciones con 140.081.634, seguido por Facebook con 51.208.416, TikTok con 35.384.018 y YouTube con 7.785.166. A estos resultados se suman las 914.997 reproducciones del react del reality en YouTube, según datos de Sprinklr y YouTube Studio.

Volverías con tu ex? 2

A cuatro meses de su estreno, las historias intensas y polémicas de Volverías con tu ex? 2 se instalan con fuerza en la televisión de los chilenos y chilenas. Octubre estuvo marcado por la problemática relación de Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda y sus interminables discusiones, las polémicas confesiones de los participantes, los intensos cara a cara y la comentada visita de Karol Lucero al resort, tramas que sostuvieron el liderazgo del programa durante todo el mes.

Mientras que el mes de noviembre, el reality estará marcado por un drástico cambio: la conformación final de parejas, donde los participantes deberán decidir si volver con su ex o abrirse a un nuevo amor. Además, una actividad que marcó a las exparejas al inicio del reality y generó polémicos titulares de prensa volverá al resort para ponerlos en aprietos nuevamente.

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